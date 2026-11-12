Índice global de pasaportes: Uruguay sale del top 40 mundial y se ubica detrás de Argentina y Brasil

El pasaporte uruguayo ocupa el puesto 41 en la clasificación mundial de 2026 y sale de los primeros 40 del ranking. Se registra una caída de dos posiciones, ya que en 2025 se encontraba en el puesto 39 Estos datos fueron dados a conocer por Passport Reports, la plataforma internacional que publica informes de pasaportes de 199 países en 34 idiomas.

Las cifras, actualizadas el 1 de noviembre de 2026 y revisadas el 11 de noviembre, sitúan a Uruguay en el cuarto lugar de Sudamérica, detrás de Brasil, Argentina y Chile, con una puntuación de movilidad de 133 y acceso sin visa o mediante procedimientos de entrada simplificados al 67,2 % de los destinos evaluados. En el informe de 2025 la puntuación de movilidad era de 151.

Posiciones y comparaciones

Uruguay se encuentra en el puesto 80 de 199 entre los países de acogida y 7 de 33 entre países que integran la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Además, ocupa el tercer lugar de los cinco países que forman parte del Mercosur.

De los 133 países a los que los titulares de pasaporte uruguayo pueden acceder a través de distintas modalidades simplificadas, hay 95 que permiten ingresar sin visa, 29 otorgan el permiso al llegar al país y otros nueve requieren una autorización electrónica de viaje (eTA).

El indicador de países de acogida examina las condiciones de entrada ofrecidas por Uruguay a visitantes extranjeros, mientras que la clasificación mundial del pasaporte uruguayo mide las posibilidades de desplazamiento de sus ciudadanos hacia otros destinos.

Dentro del ranking de países miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) Uruguay figura en el lugar 48 sobre 159. Asimismo, es el cuarto mejor pasaporte entre los 20 países de habla hispana. Por otro lado, Uruguay se encuentra en el puesto 11 del Grupo de los 77 (G77) entre 132 integrantes.