EFE

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, agradeció este miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, su visita durante la guerra con las milicias de la Franja de Gaza y dijo que esto muestra "su profundo compromiso con Israel, con el futuro del pueblo judío y con el Estado judío".

El mandatario israelí manifestó además su gratitud por las declaraciones de apoyo de Biden en la guerra contra el grupo terrorista islámico Hamás y destacó que "así como el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis y se unió para derrotar al Estado Islámico, debería unirse para derrotar a Hamás".

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: EFE

"Quiero agradecerle por venir aquí hoy y por el apoyo inequívoco que ha brindado a Israel durante estos tiempos difíciles, un apoyo que refleja la voluntad abrumadora del pueblo estadounidense", agregó Netanyahu, durante una declaración conjunta con Biden, en la que describió que la cooperación entre ambos países desde el comienzo de la guerra "no tiene precedentes".

Además, puntualizó que se trata de la primera visita de un presidente estadounidense al país en tiempos de guerra y remarcó que "para el pueblo de Israel, solo hay una cosa mejor que tener a un verdadero amigo del lado de Israel, y es tenerlo en Israel".

El primer ministro valoró también que Washington haya proporcionado a Israel "las herramientas que necesita para defenderse" y que haya "enviado un mensaje claro" a sus enemigos.

"Gracias, señor presidente, por estar del lado de Israel, hoy, mañana y siempre", cerró Netanyahu.

El avión presidencial estadounidense Air Force One aterrizó sobre las 10.55 (07.55 GMT) en Tel Aviv, donde Biden fue recibido por Netanyahu y el presidente israelí, Isaac Herzog, con sendos abrazos.

Biden decidió el martes seguir adelante con esta visita a Israel, pero optó por no viajar a Jordania, como estaba planeado inicialmente, después de que los líderes árabes cancelaran, por la matanza en el hospital Al Ahli de Gaza, una cumbre cuatripartita en Jordania, a la que iban a acudir también el rey jordano, Abdalá II; el presidente palestino, Mahmud Abás, y el mandatario egipcio, Abdelfatah al Sisi.

Según fuentes de Sanidad palestinas, al menos un centenar de personas murieron por un bombardeo en el centro sanitario que los grupos palestinos atribuyen a la aviación israelí. Israel negó la autoría de los hechos. Las Fuerzas de Defensa de Israel afirmaron que sus servicios de inteligencia habían demostrado que el responsable era un "lanzamiento fallido de cohete" por parte del grupo palestino Yihad Islámica.

La Yihad Islámica calificó las acusaciones israelíes de "falsas e infundadas" y afirmó que no utiliza instalaciones públicas como hospitales con fines militares, según informó CNN citando a una declaración escrita publicada este miércoles.

Desde el ataque terrorista de Hamás a Israel, iniciado el 7 de octubre y que causó al menos 1.400 muertos israelíes, EE.UU. y el propio Biden han reiterado en numerosas ocasiones el compromiso "inquebrantable" del país norteamericano con el Estado israelí y su derecho a defenderse.