Funerarias de París están desbordadas tras ola de calor récord: "Gravísimo balance humano"

Las funerarias de París registraron este lunes su capacidad máxima por un repunte de las muertes durante una ola de calor récord que dejó al menos 1.000 muertos en Francia a finales de la semana pasada.

Francia vivió la semana pasada una ola de calor con temperaturas superiores a 40 ºC durante el día y un récord de noche más calurosa con 22 ºC de media, que alcanzó los 26,4 ºC en París. Las autoridades no descartan un nuevo episodio de calor extremo para mediados de julio.

La agencia nacional de salud pública dijo el domingo que, desde el miércoles, se registraron unas 1.000 muertes adicionales en comparación con los meses anteriores, pero el balance final puede ser mayor.

Niños se refrescan en una fuente durante ola de calor en Francia. Foto: Agencia EFE.

Fallecidos son en su mayoría ancianos

El 85% de los fallecidos tenía 65 años o más, señalaron las autoridades. Los aumentos más pronunciados se registraron en las muertes en domicilio, especialmente en París y su periferia.

La presidenta de la Federación Nacional de Funerarias, Élisabeth Charrier, indicó este lunes que la ocupación de estas empresas, que suele oscilar entre el 30% y el 45% durante el verano, superó el 66% en todo el país.

Ola de calor en Francia. Foto: Agencia EFE.

"La principal dificultad está en París, donde las dos únicas funerarias están al máximo de su capacidad desde el viernes pasado", por lo que muchos deben buscar sitio fuera de la capital, dijo Carrier a AFP.

Fuertes críticas a las autoridades

La oposición criticó a las autoridades por lo que describió como una falta de preparación ante el clima extremo. La líder ecologista Marine Tondelier pidió "responsabilidades políticas" por el "gravísimo balance humano".

Al inicio de una nueva reunión de crisis, el primer ministro, Sébastien Lecornu, defendió que el plan del gobierno ante la ola de calor "aguantó bien", y anunció que los primeros aparatos de aire acondicionado, de los 30.000 encargados para hospitales, empezarán a llegar a finales de semana.

Pero advirtió que el número de personas que fallecieron en sus domicilios es "mucho mayor" que en olas de calor anteriores. "Cuando llegan los servicios de emergencia, por desgracia, las personas ya han fallecido", lamentó.

AFP