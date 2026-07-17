Fenómeno de El Niño sacude a Chile: evacúan a contrarreloj familias en viviendas irregulares

Hay al menos tres muertos confirmados, un centenar de casas destruidas y más de 400.000 hogares sin electricidad por el intenso temporal que sacude a Chile desde el miércoles.

Los niveles de precipitaciones son históricos y afectan 10 de 16 regiones del país andino. El Gobierno decretó la suspensión de las clases para este viernes dadas las condiciones climáticas, relacionadas con el fenómeno El Niño.

Mientras tanto las autoridades evacuan a contrarreloj poblaciones alojadas en construcciones irregulares cerca de los ríos, por riesgo de crecidas y aluviones.

Por ejemplo, hubo desalojos preventivos en el campamento Ribera del Río -zona periférica de la capital de Santiago- construido en el cauce del río Mapocho. También en los campamentos de la localidad de Puente Alto a la altura del río Maipo.

Un grupo de bomberos llega a evacuar un campamento que presenta riesgo de inundación por el temporal este viernes, en la rivera del río Mapocho en Talagante (Chile). EFE/ Javier Torres Lantadilla

"Tenemos que sacar lecciones: hay lugares que no son habitables", dijo en una rueda de prensa el presidente chileno, José Antonio Kast, desde la región del Biobío. Allí la subida del mar inundó decenas de viviendas cercanas al litoral.

El líder ultraderechista, que enfrenta su primera emergencia desde que llegó al poder en marzo de este año, agradeció la colaboración de las distintas administraciones regionales y aseguró que "no hay diferencias políticas cuando hay chilenos damnificados".

EFE/ Elvis González

Al momento hay calles inundadas, cortes de luz -especialmente en la región de La Araucanía, a 750 kilómetros al sur de Santiago- fuertes oleajes en el mar, embarcaciones encalladas, crecidas de río y fuertes rachas de viento de hasta 160 kilómetros por hora en algunas zonas, que han tumbado desde árboles hasta una enorme grúa en la ciudad norteña de Coquimbo.

"Nos encontramos bajo la presencia de un tren de sistemas frontales acompañados de un río atmosférico intenso y de características excepcionales, cuya intensidad y extensión lo sitúan entre los episodios más significativos registrados en los últimos años", indicó el director de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Gastón Torres.

Integrantes del Ejercito de Chile evacúan un campamento que presenta riesgo de inundación por el temporal este viernes, en la rivera del río Mapocho en Talagante. JAVIER TORRES LANTADILLA/EFE

De cumplirse los pronósticos, agregó Torres, podría convertirse en el episodio de lluvias más intenso registrado para un mes de julio desde que existen mediciones.

La región costera de Valparaíso es la que más agua registra hasta ahora, con 142 milímetros caídos desde el jueves por la mañana hasta el mediodía del viernes.

El tren de sistemas frontales, que se espera dure hasta la noche del domingo, avanza hacia el norte. La atención está puesta en Atacama, ubicada a 800 kilómetros al norte de Santiago y epicentro de los grandes aluviones de 2015, y en Coquimbo, donde las autoridades han reconocido que la región "no está preparada".

Con información de EFE