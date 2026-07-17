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El País Mundo

Alerta de tsunami por terremoto de magnitud 7,4 que sacude el sur de México en la frontera con Guatemala

El epicentro del sismo es Ciudad Hidalgo, en Chiapas, aunque otro terremoto de menor magnitud sacudió al estado de Oaxaca. Personal de emergencias recorre posibles zonas afectadas.

17/07/2026, 13:19
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Terremoto en el sur de México el 17 de julio de 2026.
Terremoto en el sur de México el 17 de julio de 2026.
Foto: Google.

Un terremoto de magnitud 7,4 se registró este viernes en el sur de México, con epicentro en la Ciudad Hidalgo (estado de Chiapas), cerca de la frontera con Guatemala, sin que por el momento las autoridades hayan informado de víctimas mortales o daños graves.

El terremoto tuvo lugar al suroeste de esta ciudad a las 08:48 hora local, según notificó el Servicio Sismológico Nacional. La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó, en su cuenta de X, que se encuentra "activa" y en "constante monitoreo" sobre la situación en las distintas regiones del estado, sin ofrecer por el momento más detalles.

Personal de emergencias de entidades municipales ya se encuentran desplegados en distintas zonas de Chiapas para realizar "recorridos de monitoreo para identificar posibles afectaciones", añadió la dependencia estatal.

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Segundo sismo

Asimismo, las autoridades notificaron que se produjo otro sismo de menor magnitud (6,8) que también se sintió en el estado colindante de Oaxaca, cuyo gobernador, Salomón Jara, aclaró que el temblor se percibió con "intensidad moderada".

"De manera inmediata, las corporaciones de Protección Civil activaron los protocolos de revisión y monitoreo en las diferentes regiones para verificar posibles afectaciones y salvaguardar a la población. Hasta el momento, no se reportan afectaciones de consideración", publicó el mandatario estatal en sus redes sociales.

Desde el Gobierno federal, el secretario de la Marina, Raymundo Pedro Morales, afirmó que "no hay ningún problema, no hay afectaciones graves en tema marítimo".

"Solamente se espera se incrementen algunas playas hasta medio metro a nivel del agua por efecto del tsunami por el sismo, se invita a la población a que se aleje de las playas por pronto, pero no hay ningún problema", indicó al ser cuestionado por los efectos del terremoto en la conferencia de prensa presidencial.

México es un país con gran actividad sísmica, especialmente en estados del sur como Chiapas, Oaxaca o Guerrero.

EFE

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