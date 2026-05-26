Falla técnica afectó festival Vivid de Sidney: 89 drones activaron protocolo de seguridad y fueron al puerto
El tradicional espectáculo de luces se festeja desde hace 16 años e ilumina tanto la icónica bahía de Sidney como sus principales monumentos. El error técnico obligó a suspender dos funciones.
La tradicional celebración de Vivid, en Sidney, se vio interrumpida este lunes por la noche luego de que 89 drones fallaran y cayeran al puerto de Coockle Bay. Según informó el operador SkyMagic a los medios locales, el error se originó en un cambio imprevisto en la frecuencia de radio, que comprometió la precisión de posicionamiento de los drones.
Esto activó los protocolos de seguridad de los drones, haciendo que varios de ellos fueran al puerto. El impactante suceso quedó captado por las cámaras de locales y turistas que se habían acercado a la zona para disfrutar del evento. Las presentaciones programadas para los próximos dos días fueron canceladas, pero el resto del espectáculo se mantiene.
Vivid Sydney has cancelled multiple 'Star-Bound' drone shows after 89 drones malfunctioned and fell into Cockle Bay during Monday night’s performance.— The Project (@theprojecttv) May 26, 2026
Operator SkyMagic said an unforeseen change in radio frequency compromised the drones’ positioning accuracy, triggering safety… pic.twitter.com/tYeyMbTqkZ
#VividSydney festival's #drone show has been cancelled after a technical malfunction caused drones fall from the sky on Monday night. Almost 90 drones fell out of formation and into the harbour. #accident— CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) May 26, 2026
By Wang Cong｜Video via local media pic.twitter.com/wlvwfcfYAB
¿Qué es el festival de Vivid en Sidney?
El festival se celebra desde hace 16 años en la ciudad australiana, y se trata del mayor festival de luz, música, ideas y gastronomía del hemisferio sur. Usualmente dura 23 días, iluminando la icónica bahía y sus principales monumentos.
Cada noche, a partir de las 18:00 hora local, las emblemáticas "velas" de la Ópera de Sidney cobran vida con espectáculos visuales de gran formato. La instalación del artista francés Yann Nguema tiñe la fachada con complejos patrones geométricos y colores vibrantes, cuyo destello se refleja sobre las aguas del puerto.
Las obras se extienden por zonas céntricas y el paseo marítimo, configurando un recorrido gratuito de 6,5 kilómetros dedicado al arte y la tecnología.
La imagen más reconocible del festival vuelve a ser la de la Ópera, que con su pieza "Opera Mundi" combina secuencias inspiradas en paisajes naturales y urbanos. Además, el Puente de la Bahía aparece bañado por haces de luz sincronizados, mientras ferris iluminados cruzan las aguas del puerto.
Como novedad en sus 16 años de historia, la presente edición ha expandido su oferta al horario diurno mediante el formato "Day-Light", que incluye espectáculos aéreos con cientos de drones capaces de dibujar coreografías y figuras tridimensionales sobre el cielo de la ciudad.
Largas filas y música electrónica
Las largas filas para fotografiar las exhibiciones forman ya parte del paisaje habitual de un certamen que reúne más de cuarenta instalaciones lumínicas, además de música electrónica, sonidos ambientales, humo y una programación paralela de conciertos, conferencias y actividades gastronómicas.
El cartel de esta edición cuenta con figuras internacionales como los cineastas estadounidenses Sean Baker y Chloé Zhao. Aunque predomina la presencia anglosajona, destaca también la participación de artistas vinculados al mundo hispano, como el rapero palestino-chileno Saint Levant o la cantante franco-senegalesa Anaiis.
La programación musical incluye a King Stingray, banda conocida por fusionar rock alternativo con la lengua indígena australiana yolngu, y el proyecto Drifting Clouds, que combina bases electrónicas con narraciones tradicionales de los pueblos originarios del país oceánico.
Creado en 2009, Vivid se ha consolidado como uno de los principales motores turísticos de Nueva Gales del Sur durante el invierno austral. Tras atraer a 2,53 millones de visitantes en 2025, las autoridades esperan volver a congregar a miles de personas cada noche.
Con información de Agencia EFE
-
Video muestra el interior de la "cueva de los tiburones", donde murieron cinco italianos mientras buceaban
Un hombre interrumpió un desfile de la Semana de la Moda en Australia: se lanzó al mar ante las modelos
Uruguay responde 500 preguntas en proceso para sumarse al Acuerdo Transpacífico que avanza “de forma bastante pragmática”
¿Encontraste un error?