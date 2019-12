Evo Morales llegó a Argentina y solicitará condición de refugiado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Evo Morales llegó esta mañana a la Argentina. Tras pasar casi un mes asilado en México y unos días en Cuba, y luego de renunciar a la presidencia en Bolivia en medio de una crisis institucional por unas elecciones denunciadas por fraude, el exmandatario aymara arribó al país para reunirse con sus hijos.

"Vino para quedarse en la Argentina, supongo", confirmó el flamante canciller, Felipe Solá, en declaraciones al canal TN. Además, le dijo a ese medio que “la condición con la que entra es de asilo, pero al entrar firma la condición de refugiado”.

Evaliz y Álvaro Morales llegaron a la Argentina desde Bolivia el 23 de noviembre por la tarde en un vuelo comercial que partió desde La Paz, que aún se encontraba convulsionada por la renuncia de Evo y la asunción del gobierno de derecha de Jeanine Áñez en una sesión sin quórum. Los jóvenes entraron sin pedido de asilo.



Presionado por las Fuerzas Armadas y la oposición, Evo Morales renunció a su cargo el 10 de noviembre, horas después de convocar a nuevas elecciones tras el resultado de la auditoría de la OEA que arrojó "serias irregularidades" en los comicios del 20 de octubre, en los que obtuvo su cuarto mandato.



Morales estuvo casi 14 años en el poder y fue el primer indígena en dirigir a Bolivia. Al anunciar su decisión, aseguró: "Renuncio a mi cargo de presidente para que no sigan persiguiendo a dirigentes sociales. Pedimos que no maltraten al pueblo. Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos del MAS no sean más hostigados, perseguidos ni amenazados. Lamento mucho este golpe cívico con algunos sectores de la policía por plegarse para atentar contra la democracia, la paz social, con amedrentamiento de intimidad al pueblo boliviano".