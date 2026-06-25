Una investigación logra purificar agua salada con energía solar y sin generar residuos contaminantes

Un equipo de investigadores de la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, desarrolló un innovador sistema de desalinización de agua de mar que produce agua potable sin utilizar químicos ni generar residuos contaminantes. La tecnología, impulsada por energía solar, también permite recuperar sales y minerales útiles como el litio, en un contexto global donde 2.200 millones de personas carecen de acceso seguro a agua potable, según asegura Naciones Unidas.

El nuevo método apunta a resolver problemas estructurales de las plantas desalinizadoras tradicionales, que requieren grandes cantidades de energía y generan salmuera, un subproducto que afecta gravemente a los ecosistemas marinos. Esta alternativa busca transformar ese residuo en un recurso aprovechable.

El desarrollo fue liderado por el científico Chunlei Guo, profesor de óptica y física, quien junto a su equipo presentó los resultados en la revista científica Light: Science & Applications. El sistema se basa en paneles solares especialmente diseñados que permiten evaporar el agua de mar y separar sus componentes de forma eficiente.

La física detrás del sistema autolimpiante y el "efecto anillo de café"

La base de esta tecnología es un material metálico negro modificado con láser que maximiza la absorción de luz y facilita el flujo del agua. Este diseño permite una desalinización con energía solar continua, evitando uno de los principales problemas de estos sistemas, que es la acumulación de sal que bloquea los dispositivos.

Para lograrlo, los investigadores aprovecharon el llamado “efecto anillo de café”, un fenómeno físico por el cual las partículas se desplazan hacia los bordes al evaporarse un líquido: “Usamos ese mismo principio para mover las sales hacia una zona pasiva”, explicó Guo.

Material metálico negro modificado con láser que maximiza la absorción de luz. Foto: Universidad de Rochester.

A diferencia de otros métodos probados en laboratorio, este sistema fue testeado con agua real de los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. Los resultados mostraron que la superficie se limpia automáticamente, permitiendo mantener la eficiencia sin interrupciones.

Además de generar agua potable a partir del océano, el sistema separa casi el 100% de las sales en forma sólida, lo que evita la generación de salmuera líquida contaminante.

De desecho contaminante a recurso: la extracción de litio

Uno de los aspectos más innovadores es la posibilidad de transformar los residuos en recursos valiosos. Entre ellos se destaca la extracción de litio desde agua de mar, un mineral clave para baterías recargables utilizadas en vehículos eléctricos y dispositivos electrónicos: “Extraer litio de la tierra implica altos costos energéticos y ambientales, por lo que obtenerlo directamente del agua salada podría ser una alternativa muy importante a futuro”, afirmó Guo.

En pruebas realizadas con muestras del Great Salt Lake, el equipo logró recuperar aproximadamente el 50% del litio presente en las sales resultantes del proceso. Esto abre la puerta a nuevas cadenas de suministro más sostenibles. Los investigadores sostienen que la tecnología es escalable y podría contribuir tanto a mitigar la escasez de agua como a diversificar el acceso a minerales estratégicos. El proyecto contó con apoyo de la National Science Foundation, y la Bill & Melinda Gates Foundation.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.