Por qué no se debe normalizar el dolor intenso en el período menstrual según la ciencia

Los cólicos menstruales son una de las molestias más frecuentes durante la menstruación y, en algunos casos, pueden afectar significativamente la calidad de vida y las actividades cotidianas. Aunque los analgésicos continúan siendo una de las alternativas más utilizadas para combatir el dolor, cada vez más investigaciones sugieren que la alimentación saludable también puede desempeñar un papel relevante en el alivio de los síntomas.

Los especialistas explican que las prostaglandinas, sustancias responsables de las contracciones del útero, están estrechamente relacionadas con la aparición del dolor menstrual. Por este motivo, seguir una dieta con propiedades antiinflamatorias y rica en nutrientes específicos puede contribuir a reducir las molestias asociadas al ciclo.

Omega-3, magnesio y otros nutrientes que ayudan a reducir los cólicos menstruales

Entre los alimentos más recomendados para aliviar los dolores menstruales se encuentran aquellos ricos en ácidos grasos omega-3. Pescados como el salmón, las sardinas, el atún y la caballa contienen compuestos con efecto antiinflamatorio que podrían disminuir la intensidad de los cólicos y mejorar el bienestar general durante el período.

También destacan las semillas de chía, las semillas de linaza, las nueces y las almendras, alimentos que aportan fibra, grasas saludables y antioxidantes. Además de ayudar a combatir la inflamación, estos nutrientes pueden reducir la hinchazón abdominal y favorecer la salud digestiva, dos aspectos que suelen verse afectados durante la menstruación.

Otro nutriente clave es el magnesio, un mineral relacionado con la relajación muscular y el correcto funcionamiento del sistema nervioso. Por ello, se recomienda incorporar alimentos como:

Espinacas. Foto: Unsplash.

Espinacas

Acelgas

Palta

Banana

Semillas de calabaza

Asimismo, el chocolate negro con alto contenido de cacao puede aportar magnesio y antioxidantes beneficiosos para el organismo.

Frutas y verduras con propiedades antiinflamatorias

Foto: Pexels.

Diversos estudios han asociado una mayor ingesta de frutas y verduras con una menor intensidad del dolor menstrual. Esto se debe a que estos alimentos contienen vitaminas, minerales y compuestos bioactivos que ayudan a reducir la inflamación.

Entre las frutas más recomendadas se encuentran:



Frutos rojos

Granada

Manzana

Papaya

Frutas cítricas

Por su parte, verduras como el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas y el camote destacan por su elevado valor nutricional y por su aporte de fibra, un nutriente que favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir algunas molestias digestivas asociadas a los cambios hormonales.

Hidratación e infusiones para el bienestar durante el ciclo menstrual

La hidratación es otro aspecto fundamental para reducir las molestias del período. Beber suficiente agua puede ayudar a disminuir la retención de líquidos y la sensación de hinchazón.

Además, algunas bebidas calientes como las infusiones de manzanilla y las infusiones de jengibre han sido ampliamente estudiadas por sus posibles efectos calmantes, relajantes y antiinflamatorios, lo que las convierte en una opción popular para aliviar los síntomas menstruales.

Hábitos saludables que complementan la alimentación

Más allá de la dieta, existen otros hábitos que pueden contribuir a mejorar el bienestar durante la menstruación. El ejercicio moderado, el descanso adecuado y las técnicas de relajación son estrategias que suelen recomendar los especialistas.

Actividades como:



Caminar

Practicar yoga

Aplicar calor local en el abdomen

pueden ayudar a disminuir el dolor y mejorar la sensación de bienestar. Sin embargo, los expertos advierten que el dolor menstrual intenso no debe considerarse normal. Cuando los cólicos menstruales severos interfieren con las actividades diarias, empeoran con el paso del tiempo o se acompañan de sangrado abundante, es importante consultar con un profesional para descartar posibles enfermedades ginecológicas que requieran tratamiento específico.

Aunque la investigación sobre la relación entre la alimentación y los dolores menstruales continúa avanzando, existe consenso en que una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, omega-3, fibra y grasas saludables, puede ser una herramienta eficaz para transitar el ciclo menstrual con mayor comodidad y bienestar.