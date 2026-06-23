La técnica mental de Cicerón que la ciencia utiliza para ralentizar los efectos de la demencia

El método de loci, una antigua técnica de entrenamiento de la memoria con más de dos mil años de historia, está despertando un renovado interés entre especialistas en neurociencia, salud cognitiva y salud mental. Conocido también como palacio de la memoria, este recurso mnemotécnico fue utilizado por grandes oradores de la antigüedad, como Cicerón, y hoy es objeto de investigaciones que analizan su potencial para prevenir el deterioro cognitivo, favorecer la rehabilitación neurológica y complementar tratamientos psicológicos.

La técnica consiste en asociar información abstracta con representaciones mentales de lugares familiares, aprovechando la capacidad natural del cerebro para recordar espacios, recorridos e imágenes. Diversos estudios sugieren que esta estrategia va mucho más allá de la simple memorización, ya que podría contribuir a fortalecer las conexiones neuronales, estimular la plasticidad cerebral y mejorar distintas funciones cognitivas.

Radiografía de un cerebro con demencia de cuerpos Lewy. Foto: Wikimedia/Commons.

La neurociencia detrás del palacio de la memoria

El funcionamiento del método de loci se basa en dos capacidades fundamentales del cerebro humano: la memoria espacial y la memoria visual. Mientras que recordar listas de palabras o números suele resultar complejo, las personas tienden a conservar con mayor facilidad el recuerdo de lugares conocidos y trayectos habituales.

Para poner en práctica esta técnica, el individuo crea una ruta mental dentro de un entorno familiar —como una casa, una escuela o un lugar de trabajo— y ubica en diferentes puntos imágenes llamativas que representan la información que desea recordar. Cuanto más vívidas, inusuales o impactantes sean esas imágenes, mayor suele ser la eficacia del proceso.

Las investigaciones con imágenes cerebrales muestran que este entrenamiento activa simultáneamente regiones clave del cerebro, entre ellas:



El hipocampo

La corteza prefrontal

La corteza visual

Esta interacción fortalece las redes neuronales involucradas en el aprendizaje y la memoria. Según especialistas como el neurocientífico Robert Ajemian, del Massachusetts Institute of Technology, el método representa una de las formas más antiguas y eficaces de organización del conocimiento humano.

Imagen: Needpix.

Método de loci y prevención del deterioro cognitivo

Una de las aplicaciones más prometedoras del palacio de la memoria se encuentra en los programas destinados a personas mayores. En distintos centros especializados, el entrenamiento cognitivo basado en esta técnica se utiliza para estimular la memoria y retrasar el avance de enfermedades asociadas al envejecimiento.

Un ejemplo es el trabajo desarrollado por el Memory Institute en Florida, donde adultos mayores con demencia temprana participan en sesiones que combinan ejercicio físico ligero y ejercicios de memoria. Los responsables del programa afirman que muchos participantes han logrado mantener estables sus capacidades cognitivas durante años.

Los expertos sostienen que el entrenamiento cognitivo resulta más efectivo cuando se incorpora antes de que aparezcan síntomas evidentes de deterioro cognitivo, motivo por el cual recomiendan ejercitar la memoria de forma preventiva y continua.

Una herramienta para la rehabilitación neurológica

El alcance del método de loci también se extiende al campo de la rehabilitación cerebral. Diversos profesionales adaptan esta estrategia para ayudar a pacientes con:



Lesiones cerebrales traumáticas

Esclerosis múltiple

Deterioro cognitivo asociado al VIH

Lesiones de médula espinal

Problemas de memoria derivados de accidentes o enfermedades neurológicas

En estos casos, la técnica facilita la transformación de información verbal compleja en imágenes mentales más fáciles de procesar y recordar, favoreciendo la recuperación de funciones cognitivas afectadas.

Beneficios para la salud mental y el bienestar emocional

Las aplicaciones del método de loci no se limitan a la memoria. En los ámbitos de la psicología y la psiquiatría, investigadores exploran su utilidad para ayudar a personas con depresión, trastorno de estrés postraumático (TEPT) y otros problemas relacionados con la regulación emocional.

La estrategia consiste en construir espacios mentales seguros donde se almacenan recuerdos positivos, experiencias agradables o imágenes que generen tranquilidad. De esta forma, el paciente puede acceder a esos recursos psicológicos durante momentos de estrés o crisis emocional.

Los especialistas consideran que esta práctica puede contribuir a mejorar la resiliencia emocional, reducir la intensidad de ciertos síntomas y fortalecer mecanismos de afrontamiento frente a situaciones difíciles.

Un ejercicio que aprovecha la plasticidad cerebral

Ilustración: Freepik.

En una época en la que gran parte de la información se delega a teléfonos móviles, computadoras y asistentes digitales, el método de loci demuestra que el cerebro conserva una notable capacidad de adaptación. La evidencia científica disponible sugiere que el entrenamiento sistemático de la memoria, la orientación espacial y la visualización mental puede fortalecer la plasticidad cerebral, favorecer el aprendizaje y convertirse en una herramienta valiosa para preservar la salud cognitiva a lo largo de la vida.