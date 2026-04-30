Un tiburón persiguió a un surfista durante tres kilómetros en una playa de California

Un surfista registró en video cómo fue perseguido por un tiburón a kilómetros de la costa de Santa Bárbara, California, en Estados Unidos. Las imágenes fueron grabadas el pasado sábado durante un paseo en hidrofoil, una modalidad en la que la tabla tiene un ala subacuática que la eleva sobre la superficie del agua, reduciendo la fricción y permitiendo el movimiento incluso con poco viento.

Ron Takeda y su amigo Tavis salían de la zona de la Universidad de California en Santa Bárbara (UC Santa Bárbara) cuando notaron que algo los seguía en el mar. Tavis publicó el video, que fue grabado por una cámara fija.

En las imágenes se oye al amigo gritarle a Takeda, que lo seguía de cerca, "¡no te caigas!" y "¡no pares!". Según Tavis, el tiburón persiguió a Ron durante más de tres kilómetros, unos 10 o 12 minutos.

"Fue un auténtico juego del gato y el ratón, pero con un tiburón de entre 3 y 3,3 metros", escribió en el pie de foto de la publicación.

Tiburón persiguiendo a surfistas en California Foto: captura de video

Persecución en el mar

Takeda, quien suele compartir videos de sí mismo practicando hidrofoil, también informó del incidente en una publicación de Facebook. Según él, sospechó que algo andaba mal cuando escuchó "golpes y burbujas" detrás de la tabla.

Al mirar hacia atrás, dijo haber visto "una figura grande y oscura con forma de torpedo" que lo seguía, acompañada de una estela de agua blanca. Al principio, pensó que era un delfín, pero pronto oyó a su amigo gritar que en realidad era un tiburón.

A partir de ese momento, afirmó que estaba muy concentrado en no caer al mar.

"La mayor parte del tiempo, parecía que el tiburón estaba a unos sesenta centímetros detrás o incluso debajo, entre la cola de mi tabla y el foil", escribió. "El tiburón luchaba con todas sus fuerzas para seguirme en cada giro y volvía para alcanzarme".

Takeda contó que, en varias ocasiones, creyó que el animal había abandonado la persecución, pero que poco después oía el sonido de su aleta dorsal cortando el agua o un ruido de succión cerca de la tabla de surf.

A pesar de la tensión, el tiburón finalmente se alejó nadando, y la pareja logró completar los 12 kilómetros restantes del trayecto sin más incidentes.

La región presenta una elevada presencia de tiburones blancos jóvenes

Aún no hay confirmación sobre qué especie perseguía a los surfistas, pero según el científico Neil Nathan del Laboratorio de Ciencias Oceánicas Benioff, la zona donde navegaban alberga una de las mayores poblaciones de tiburones blancos jóvenes del sur de California, informó SFGate.

Nathan explicó que estos animales tienden a permanecer más cerca de la costa porque las aguas más cálidas les ayudan a regular su temperatura corporal.

Tiburón blanco. Foto: Pixabay,

Dado que se prevé que las condiciones de El Niño comiencen en California entre mayo y julio, la tendencia apunta a aguas más cálidas, lo que podría adelantar e incrementar la presencia de estos tiburones en la región.

"También podemos observar una expansión de la distribución geográfica hacia el norte, algo que ya se había observado en años anteriores con las olas de calor marinas", declaró Nathan a SFGate.

Según él, zonas como la bahía de Monterey y la bahía de Bodega, donde históricamente no se registraban tiburones blancos jóvenes debido a las bajas temperaturas, se han convertido en puntos de concentración para estos animales.

Los residentes y bañistas del sur de California también han reportado un reciente aumento en la presencia de tiburones blancos. La semana pasada, Huntington Beach incluso fue cerrada temporalmente tras el avistamiento de un tiburón de aproximadamente 3 metros.

En marzo, las autoridades también confirmaron la presencia de un gran tiburón blanco, de aproximadamente 2,4 metros de largo, frente a la costa de Newport Beach. En ese momento, los socorristas acordonaron un tramo de aproximadamente un kilómetro y medio a cada lado del área donde se avistó al animal.

Con información de OGlobo/GDA