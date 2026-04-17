Un médico español pierde una pierna tras grave ataque de tiburón tigre en Maldivas durante su luna de miel

Un ataque de tiburón tigre en Maldivas terminó con la amputación de una pierna a un médico español de 30 años mientras pasaba su luna de miel en el atolón de Gaafu Alif. El hecho ocurrió el pasado sábado 11 de abril cuando buceaba cerca de la isla de Kooddoo. Tras ser asistido en una isla cercana, fue trasladado a Malé, donde fue intervenido de urgencia. Su estado es estable, según autoridades médicas.

La víctima, especialista en ginecología, sufrió heridas de extrema gravedad en ambas piernas. Un trabajador del resort donde se alojaba relató que “fue un ataque horrible” y describió la escena como traumática para el personal y los turistas.

Tiburón en aguas cristalinas Foto: Unsplash

El incidente tuvo lugar en una zona utilizada habitualmente para el procesamiento de pescado, lo que atrae a gran cantidad de tiburones. El médico estaba acompañado por su esposa en el momento del ataque, según fuentes del complejo turístico.

Estado de salud tras el ataque de tiburón tigre en Maldivas

El paciente fue inicialmente estabilizado en la isla de Villingili antes de ser trasladado en avión a la capital. En el hospital ADK de Malé, los cirujanos decidieron amputar una pierna debido a la gravedad de las lesiones.

El director gerente del centro, Ahmed Affal, confirmó que la evolución es favorable dentro de la gravedad. “Su estado es estable en este momento y creemos que su tratamiento puede continuar con normalidad”, afirmó.El caso reaviva la preocupación por los riesgos asociados al ataque de tiburón en zonas turísticas del archipiélago, especialmente en áreas donde la actividad humana coincide con la presencia frecuente de estos animales.

Debate por el shark feeding y ataques de tiburones en Maldivas

Playa en Maldivas Foto: Unsplash

El episodio también puso el foco en prácticas controvertidas como el shark feeding en Maldivas, que consiste en alimentar tiburones para atraerlos ante turistas. Algunos especialistas sostienen que esto altera su comportamiento natural.

El experto en buceo Aman Haleem advirtió que esta práctica debe cesar. “Hay que detener la alimentación de tiburones. Es antinatural que estos animales sean alimentados en lugar de cazar; nos está perjudicando a todos”, señaló.

Según los especialistas, la asociación entre humanos y alimento incrementa el riesgo de incidentes en zonas industriales o recreativas. El caso del médico español amputado tras ataque de tiburón vuelve a poner en discusión la regulación de estas actividades en destinos turísticos de alto tránsito.

Con información de EFE.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.