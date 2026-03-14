Últimas noticias de la guerra: ataque a embajada de EE.UU. en Bagdad y alerta de evacuación en Irán
El conflicto en Medio Oriente alcanza un punto crítico este sábado tras un ataque contra la sede diplomática de Estados Unidos en Irak, mientras Donald Trump asegura que Irán está derrotado.
El conflicto en Medio Oriente continúa este sábado 14 de marzo con acontecimientos diversos. Israel afirmó que la guerra con Irán "entra en una fase decisiva", mientras que un ataque con dron fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak. Estos son los últimos hecho de la guerra:
"Fase decisiva" de la guerra
La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario", advirtió este sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.
"Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (de Irán) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", añadió Katz en un mensaje televisado.
El hijo del último sah quiere gobernar
Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sah de Irán, declaró el sábado que está dispuesto a dirigir el país "tan pronto como caiga la república islámica".
En un mensaje publicado en sus redes sociales, Pahlavi, que reside en Estados Unidos, indicó estar trabajando en la selección de personalidades que viven dentro y fuera de Irán para formar parte de un "sistema de transición".
Ataque a consulado emiratí
Emiratos Árabes Unidos afirmó que su consulado en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, fue blanco de un ataque con un dron, el segundo esta semana.
Dos buques cruzan estrecho de Ormuz
Dos buques con de bandera india que transportaban gas licuado de petróleo cruzaron el estrecho de Ormuz y se dirigen a puertos del oeste de India, anunció este sábado el Ministerio de Transporte Marítimo del país asiático.
Este estrecho, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos.
Macron llama a Israel a negociar con Líbano
El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Israel a mantener "negociaciones directas" con el gobierno libanés y "todos los componentes" de Líbano y propuso que se celebren en París.
Alejarse de los puertos
Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que consideran los puertos de Emiratos Árabes Unidos como objetivos legítimos y pidieron a los habitantes que se mantengan alejados de ellos.
Humo en Emiratos
Columnas de humo negro se elevaban sobre una importante instalación petrolera de Emiratos Árabes Unidos, comprobó un periodista de AFP.
El humo procedía de Fuyaira, donde se encuentra un importante puerto en el que los ataques iraníes ya han tenido como objetivo un centro de almacenamiento y comercialización de petróleo.
Destrozos en museos
El Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Irán declaró que al menos 56 museos y sitios históricos de todo el país resultaron dañados por la guerra.
Llamado de Hamás a Irán
El movimiento islamista palestino Hamás instó este sábado a su aliado Irán a que deje de bombardear los países del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que desataron la guerra regional.
Pedido de evacuación en Irán
El ejército israelí pidió el sábado a los habitantes de una zona industrial al oeste de Tabriz, en el norte de Irán, que evacuaran el área en previsión de operaciones militares "en las próximas horas".
Irán "completamente derrotado", según Trump
El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes en la noche que Irán está "completamente derrotado" y "quiere un acuerdo".
"Los medios que difunden información falsa odian reportar lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos contra Irán", que "está completamente derrotado y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría", escribió en su red Truth Social.
Bombardeos en Jark
La agencia de noticias Fars niega daños en la infraestructura petrolera en la estratégica isla de Jark, centro petrolero de Irán en el Golfo, donde Estados Unidos bombardeó instalaciones militares que, según Trump, fueron "aniquiladas".
El ejército iraní respondió amenazando con reducir "a cenizas" las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos.
Ataque a embajada de EEUU en Irak
Un ataque con dron fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, informó un funcionario de seguridad iraquí.
Este ataque se produce tras una serie de bombardeos antes del amanecer contra un influyente grupo armado proiraní, que dejaron dos muertos en Bagdad, según otras fuentes de seguridad.
Misiles interceptados en Catar
Catar anunció haber neutralizado dos misiles. En el céntrico barrio de Msheireb, en Doha, donde se encuentran las oficinas de las empresas estadounidenses Google y American Express, habitantes y huéspedes de hoteles se refugiaron en estacionamientos subterráneos.
AFP
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