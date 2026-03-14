El conflicto en Medio Oriente continúa este sábado 14 de marzo con acontecimientos diversos. Israel afirmó que la guerra con Irán "entra en una fase decisiva", mientras que un ataque con dron fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, la capital de Irak. Estos son los últimos hecho de la guerra:

"Fase decisiva" de la guerra

La guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán "se intensifica y entra en una fase decisiva que se prolongará el tiempo que sea necesario", advirtió este sábado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz.

"Entramos en la fase decisiva del conflicto, entre los intentos del régimen (de Irán) por sobrevivir al tiempo que inflige un sufrimiento cada vez mayor al pueblo iraní", añadió Katz en un mensaje televisado.

Un hombre se encuentra junto a los restos de autos en un lugar donde impactó un proyectil disparado por Hezbolá en Hatzor HaGlilit, al norte de Israel, cerca de la frontera con el Líbano, el 14 de marzo de 2026. Foto: JALAA MAREY/AFP

El hijo del último sah quiere gobernar

Reza Pahlavi, hijo exiliado del último sah de Irán, declaró el sábado que está dispuesto a dirigir el país "tan pronto como caiga la república islámica".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Pahlavi, que reside en Estados Unidos, indicó estar trabajando en la selección de personalidades que viven dentro y fuera de Irán para formar parte de un "sistema de transición".

Ataque a consulado emiratí

Emiratos Árabes Unidos afirmó que su consulado en la región autónoma del Kurdistán, en el norte de Irak, fue blanco de un ataque con un dron, el segundo esta semana.

Dos buques cruzan estrecho de Ormuz

Dos buques con de bandera india que transportaban gas licuado de petróleo cruzaron el estrecho de Ormuz y se dirigen a puertos del oeste de India, anunció este sábado el Ministerio de Transporte Marítimo del país asiático.

Este estrecho, por el que transita habitualmente el 20 % de la producción mundial de petróleo, está casi totalmente bloqueado por Irán, que sin embargo dijo estar cooperando con algunos países para dejar pasar sus barcos.

Macron llama a Israel a negociar con Líbano

El presidente francés, Emmanuel Macron, instó a Israel a mantener "negociaciones directas" con el gobierno libanés y "todos los componentes" de Líbano y propuso que se celebren en París.

Alejarse de los puertos

Las Fuerzas Armadas iraníes advirtieron que consideran los puertos de Emiratos Árabes Unidos como objetivos legítimos y pidieron a los habitantes que se mantengan alejados de ellos.

El humo y las llamas surgen de una instalación energética en el emirato de Fujairah el 14 de marzo de 2026. Foto: AFP

Humo en Emiratos

Columnas de humo negro se elevaban sobre una importante instalación petrolera de Emiratos Árabes Unidos, comprobó un periodista de AFP.

El humo procedía de Fuyaira, donde se encuentra un importante puerto en el que los ataques iraníes ya han tenido como objetivo un centro de almacenamiento y comercialización de petróleo.

El humo surge de una instalación energética en el emirato de Fujairah el 14 de marzo de 2026. Foto: AFP

Destrozos en museos

El Ministerio de Patrimonio Cultural y Turismo de Irán declaró que al menos 56 museos y sitios históricos de todo el país resultaron dañados por la guerra.

Llamado de Hamás a Irán

El movimiento islamista palestino Hamás instó este sábado a su aliado Irán a que deje de bombardear los países del Golfo en represalia por los ataques estadounidenses e israelíes que desataron la guerra regional.

Pedido de evacuación en Irán

El ejército israelí pidió el sábado a los habitantes de una zona industrial al oeste de Tabriz, en el norte de Irán, que evacuaran el área en previsión de operaciones militares "en las próximas horas".

Irán "completamente derrotado", según Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró el viernes en la noche que Irán está "completamente derrotado" y "quiere un acuerdo".

"Los medios que difunden información falsa odian reportar lo bien que se ha desempeñado el ejército de Estados Unidos contra Irán", que "está completamente derrotado y quiere un acuerdo, pero no un acuerdo que yo aceptaría", escribió en su red Truth Social.

Bombardeos en Jark

La agencia de noticias Fars niega daños en la infraestructura petrolera en la estratégica isla de Jark, centro petrolero de Irán en el Golfo, donde Estados Unidos bombardeó instalaciones militares que, según Trump, fueron "aniquiladas".

El ejército iraní respondió amenazando con reducir "a cenizas" las infraestructuras petroleras vinculadas a Estados Unidos.

Ataque a embajada de EEUU en Irak

Un ataque con dron fue lanzado contra la embajada de Estados Unidos en Bagdad, informó un funcionario de seguridad iraquí.

Este ataque se produce tras una serie de bombardeos antes del amanecer contra un influyente grupo armado proiraní, que dejaron dos muertos en Bagdad, según otras fuentes de seguridad.

Misiles interceptados en Catar

Catar anunció haber neutralizado dos misiles. En el céntrico barrio de Msheireb, en Doha, donde se encuentran las oficinas de las empresas estadounidenses Google y American Express, habitantes y huéspedes de hoteles se refugiaron en estacionamientos subterráneos.

AFP