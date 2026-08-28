Trump condecoró a los astronautas de Artemis II que volvieron a llevar a la humanidad a la órbita lunar

El presidente estadounidense, Donald Trump, entregó este viernes la Medalla de Honor Espacial del Congreso a los cuatro astronautas de Artemis II, que en abril completaron el primer sobrevuelo tripulado alrededor de la Luna en más de 50 años.

"Hoy otorgamos con orgullo la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la notable tripulación de Artemis II. Acompáñenme a felicitar al comandante Reed Wiseman, al piloto Victor Glover, a la especialista de misión Christina Koch y al especialista de misión Jeremy Hansen", dijo Trump durante el acto, celebrado en el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston (Texas).

Esta medalla es la máxima distinción que el Gobierno de Estados Unidos otorga a astronautas, científicos o personal de aviación por sus servicios relacionados con el programa espacial.

Los cuatro astronautas despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.

El piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, el especialista de misión Jeremy Hansen de la CSA (Agencia Espacial Canadiense), el comandante Reid Wiseman y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asistieron a una ceremonia en honor a los miembros de la tripulación de Artemis II en el Centro Espacial Johnson de la NASA. Foto: Win McNamee/AFP.

Récord de distancia y diversidad en la órbita de la Luna

Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos en la Luna.

Además, Koch fue la primera mujer en viajar a la órbita lunar, Glover el primer hombre de raza negra y Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), el primero de ese país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entrega la Medalla de Honor Espacial del Congreso a la astronauta y especialista de misión de la NASA, Christina Koch, en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas. Foto: Kent Nishimura/AFP.

La tripulación entregó a Trump una chaqueta azul de la NASA con el logo de Artemis II, además de otros dos parches con los números 45 y 47, en referencia a sus dos mandatos como presidente.

El astronauta y piloto de la NASA, Victor Glover, le entrega una chaqueta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras presentar a los miembros de la tripulación de Artemis II la Medalla de Honor Espacial del Congreso en el Centro Espacial Lyndon B. Johnson de la NASA en Houston, Texas. Foto: Kent Nishumura/AFP.

El calendario de la NASA hacia el próximo alunizaje

Artemis II fue la segunda misión del programa espacial con el que la NASA pretende llevar de nuevo al ser humano la superficie lunar antes del final de esta década.

Para ello, la agencia espacial tiene previsto lanzar el próximo año Artemis III, que pondrá a prueba varias maniobras de acoplamiento de la cápsula en órbita terrestre. Será Artemis IV, programada para 2028, la misión que, por primera vez en más de medio siglo, llevará astronautas hasta la superficie de la Luna.

Misión Artemis de la NASA.

EFE