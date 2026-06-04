Tiroteo en una escuela de EE.UU. deja un adolescente fallecido tras ceremonia de graduación

Un adolescente de 18 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido el miércoles por la noche en una escuela secundaria del norte del estado de California en Estados Unidos, según informaron las autoridades locales.

El ataque tuvo lugar en el estacionamiento de la escuela secundaria Fairfield en Fairfield, una ciudad ubicada a unos 80 kilómetros al noreste de San Francisco, poco después de una ceremonia de graduación.

Según Michelle Belyea, agente de la policía municipal, durante una rueda de prensa, la policía recibió la alerta sobre el tiroteo alrededor de las 19:15, hora local.

"Hay cuatro víctimas con heridas causadas por disparos", declaró.

Según la policía, la víctima fallecida tenía 18 años. Los demás heridos tienen 11, 20 y 25 años. Las autoridades no han facilitado información sobre su estado de salud.

La gente huyó tras los disparos

Un hombre que asistió a la ceremonia declaró a la emisora ​​local KCRA que escuchó los disparos mientras familiares y estudiantes tomaban fotografías en el estacionamiento de la escuela después de la ceremonia.

Amanda Prieto, residente de la zona, declaró a la misma emisora ​​que vio a gente "gritando y corriendo" mientras se oían los disparos.

La policía indicó que el caso está bajo investigación y no proporcionó detalles sobre posibles sospechosos.

Según Belyea, no hay pruebas de que exista una amenaza continua para la comunidad.

El incidente ocurre en un país que registra miles de muertes relacionadas con armas de fuego cada año. En Estados Unidos, el derecho a portar armas está garantizado por la Constitución y sigue siendo un tema central en el debate político sobre las medidas de control de armas y la seguridad pública.

Finalizó con un tiroteo mortal el secuestro de diez personas por parte de un exmilitar en EE.UU.

El pasado miércoles, también en el estado de California, un veterano de guerra estadounidense que tomó a diez personas como rehenes y le amarró explosivos a algunas de ellas durante el robo de un banco murió, luego de que agentes del FBI entraron en acción.

Anthony Searles-Harris, un agresor sexual convicto de 41 años, entró a una sede del banco Chase en la comunidad de Bakersfield alrededor del mediodía del martes pasado con lo que él dijo eran bombas.

Según la policía, Searles-Harris retuvo a diez rehenes en el segundo piso del edificio, que también alberga la oficina de los superintendentes de un distrito escolar.

Jeremy Blakemore, jefe adjunto del departamento de policía de Bakersfield, informó que iniciaron una negociación con el hombre quien dijo que portaba una bomba.

"Él también le dijo a las fuerzas del orden que le había amarrado otros explosivos a los rehenes, algo que confirmamos en base a nuestras observaciones", refirió a la prensa.

Agentes del FBI en un operativo. Foto: AFP

El despacho local del FBI, que trabajó junto a la policía, envió a su equipo élite de rescate de rehenes desde su sede principal en Quantico, en la costa opuesta de Estados Unidos.

Dos de los rehenes fueron liberados en la tarde y el comienzo de la noche, entre ellos una persona que sufría de una condición de salud grave, pero después, las negociaciones se estancaron.

El agente especial Sid Patel, del FBI, dijo que el equipo élite tomo el control de la situación a las 02:00 locales.

"Aproximadamente a las 04:30 de esta mañana fue cuando el equipo de rescate de rehenes neutralizó a este sujeto", declaró en una rueda de prensa.

"Déjenme ser claros, él amarró a cinco rehenes, pero había diez rehenes allí, y todos salieron ilesos desde el punto de vista físico", añadió.

"Estoy seguro que sufrirán consecuencias psicológicas. Nuestro especialista en ayuda a las víctimas los asistirá".

Ni la policía ni el FBI indicaron qué motivó el incidente.

Con información de O Globo/GDA y AFP