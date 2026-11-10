Suspenden a fraternidad en EE.UU. luego de que se viralizara video de jóvenes con la ropa en llamas

La Universidad Estatal de Ohio, en Estados Unidos, suspendió a una fraternidad temporalmente luego de que se hiciera viral un video en el que se ve a dos jóvenes con la ropa en llamas, rodeados por otros estudiantes de la universidad que graban y se ríen. Otras personas intentan ayudarlos a apagar las llamas.

La filmación acumuló más de 1,5 millones de visualizaciones en X. Según consignó la cadena CNN, ambos estudiantes fueron trasladados a un hospital en un vehículo particular con varias quemaduras y se encuentran estables. El sábado, día en el que ocurrió el incidente, el equipo de fútbol americano de la universidad había jugado contra el equipo de la de Oregon, partido que perdió por varios puntos.

Si bien la Policía señaló que el incidente ocurrió en la zona en la que están las viviendas de las fraternidades, la locación exacta no está clara. Tampoco se difundieron detalles de las circunstancias alrededor del incidente.

Joe Albert, sargento de la Policía de Columbus, explicó a CNN que no recibieron ninguna denuncia sobre el episodio, pero que comenzaron a investigar el caso luego de que el video comenzara a circular en redes sociales.

Campus de la Universidad de Ohio. Foto: Google Maps.

Por otra parte Ben Johnson, portavoz de la universidad, afirmó que están "al tanto de este incidente sumamente preocupante" y que "las personas en cuestión están recibiendo la atención médica necesaria".

Sigma Alpha Epsilon afirma formar "hombres para convertirlos en líderes"

La universidad "ha impuesto una suspensión temporal a la fraternidad Sigma Alpha Epsilon, a la espera de una investigación completa", agregó en un comunicado citado por el medio local WCMH-TV el lunes. La fraternidad afirma en su sitio web que ha "forjado hombres para convertirlos en líderes" desde su fundación en 1856.

Estos clubes sociales son desde hace tiempo objeto de escrutinio por sus rituales para los novatos que pueden derivar en agresiones sexuales, accidentes e incluso muertes. Por ejemplo, la Universidad de Cornell suspendió el mes pasado las fiestas y eventos sociales de sus fraternidades para el resto del año académico tras una presunta violación en grupo.

Con información de AFP