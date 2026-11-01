Aerolínea anuncia nuevo requisito obligatorio para viajar a Estados Unidos: ¿De qué se trata?

Todos los viajeros que tengan como destino Estados Unidos o realicen una conexión en ese país deberán presentar una declaración en la que certifiquen que no han estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días previos al vuelo. La medida, establecida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estadounidenses, comenzará a regir para los vuelos que salgan a partir del 3 de noviembre de 2026 y será un requisito obligatorio para abordar.

Avianca informó este sábado sobre la entrada en vigor de una nueva exigencia sanitaria para los pasajeros que viajen hacia territorio estadounidense. La disposición, emitida por los CDC y dirigida a todas las aerolíneas, busca reforzar los protocolos preventivos de salud pública de Estados Unidos frente al virus del ébola.

De acuerdo con la información divulgada por la aerolínea, la nueva declaración deberá ser presentada por todos los pasajeros cuyos vuelos hacia Estados Unidos, incluidos aquellos que tengan una conexión en ese país, salgan a partir de las 11:59 p. m., hora del este de Estados Unidos, del próximo 3 de noviembre.

El documento exige que cada viajero certifique que no ha estado en la República Democrática del Congo durante los 21 días anteriores al abordaje de su vuelo hacia Estados Unidos. La restricción también contempla a quienes hayan transitado por un aeropuerto de ese país, incluso si no permanecieron fuera de las instalaciones aeroportuarias.

La declaración deberá ser diligenciada individualmente por cada pasajero, por lo que no será suficiente con que uno de los integrantes de un grupo familiar o de viaje presente el documento en nombre de los demás. Cada persona deberá contar con su propio comprobante para cumplir con la exigencia de las autoridades estadounidenses.

Aviones de Avianca en aeropuerto.

Foto: EFE

La declaración será obligatoria para abordar

Uno de los aspectos centrales de la nueva disposición es que el diligenciamiento de la declaración no será un trámite opcional ni una recomendación de las autoridades sanitarias. Según explicó Avianca, su presentación será una condición obligatoria para que los pasajeros puedan abordar sus vuelos.

La aerolínea precisó que los viajeros deberán presentar el comprobante correspondiente al momento del embarque. Quienes realicen el procedimiento por internet tendrán que mostrar la constancia que acredita que completaron el formulario digital.

Por su parte, quienes prefieran diligenciar el documento de manera física deberán llevar la declaración debidamente completada y firmada. Este formato puede descargarse directamente desde el portal oficial de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

La compañía advirtió que los pasajeros que no presenten la nueva declaración durante el proceso de embarque no podrán abordar su vuelo. Por esta razón, recomendó realizar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes en el aeropuerto y posibles retrasos en los planes de viaje.

La medida aplica tanto para quienes tengan como destino final Estados Unidos como para aquellos que utilicen ese territorio como punto de conexión hacia otro país. En consecuencia, los viajeros deberán revisar si sus itinerarios incluyen una escala en territorio estadounidense, pues también estarán sujetos a la nueva exigencia.

Punto de control de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: Wheelchair Travel.

¿Cómo se debe diligenciar la declaración?

Avianca indicó que los pasajeros tienen dos alternativas para cumplir con el requisito establecido por los CDC: completar una declaración digital o presentar el formulario en formato físico.

La primera opción consiste en diligenciar el documento en línea antes de llegar al aeropuerto. La aerolínea recomendó utilizar esta alternativa con suficiente anticipación y recordó que el formulario debe completarse de manera individual, es decir, cada pasajero debe realizar su propio registro.

Una vez finalizado el procedimiento digital, el viajero deberá conservar y presentar el comprobante de diligenciamiento durante el abordaje.

La segunda alternativa consiste en descargar el formulario disponible en el portal oficial de los CDC, completar la información solicitada y firmar el documento. En este caso, el pasajero tendrá que llevar la declaración física al aeropuerto y entregarla o mostrarla cuando le sea requerida durante el proceso de embarque.

En ambos casos, el objetivo es que cada viajero pueda acreditar que cumplió con la declaración exigida por las autoridades estadounidenses.

La aerolínea insistió en la importancia de no dejar este procedimiento para el último momento, teniendo en cuenta que la ausencia del documento impedirá abordar el avión, incluso si el pasajero cuenta con una reserva y los demás requisitos necesarios para realizar el viaje.

Perro de seguridad en un aeropuerto de Estados Unidos. Foto: Pittsburgh International Airport.

Por Edwin Caicedo, El Tiempo/GDA