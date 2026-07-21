"Se mueven más rápido de lo que podrías imaginar": anciano embestido por bisonte habló tras ataque

Carl Isom-McDaniel, el turista estadounidense que fue embestido y lanzado por los aires por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming, habló este martes desde el hospital acerca del accidente que vivió.

"Habíamos terminado de cenar y, por lo general, salimos a dar un paseo después de la cena. Vimos al bisonte y estaba echado. No mostraba agresividad ni nada por el estilo hasta que eligió un objetivo. Dio la casualidad de que ese objetivo era yo. En ese momento estaba con mi nieto", relató el hombre de 65 años en una entrevista difundida por el hospital Bozeman Health.

"Se mueven más rápido de lo que te podrías imaginar. Simplemente no paraba de acercarse y cada vez era más agresivo; en cuanto se apartó de ese árbol, me lanzó por los aires. No me salieron moretones por salir volando por el aire: el problema fue el aterrizaje", agregó.

Más allá del susto vivido el hombre oriundo de Washington se sintió "afortunado". "Incluso cuando estaba en el suelo, (el bisonte) podría haberme pisoteado, corneado, podría haber hecho cualquier cosa", valoró.

El médico de la clínica comentó que el paciente se rompió la cadera en múltiples piezas.

Un video del ataque, captado por el fotógrafo Mike MacLeod, muestra al animal agitado revolcándose en la tierra junto a un camino del campamento. El fotógrafo y otras personas que acampaban ahuyentaron después al animal y socorrieron al herido.

Turista embestido por un bisonte en Estados Unidos. Foto: Agencia EFE.

El momento del ataque

Según reconstruyó el medio local Cowboy State Daily, McDaniel y su nieto estaba recorriendo uno de los caminos del parque cuando vieron al bisonte revolcándose sobre la tierra y decidieron frenar para tomarle una foto. El dúo siguió su camino, pero, tras pasar una camioneta, el animal se alteró y comenzó a correr en la dirección de McDaniel.

El hombre intentó esconderse entre los árboles para poner una barrera entre él y el bisonte, pero no logró su objetivo y fue embestido por el animal. McDaniel voló más de dos metros por el aire y cayó con fuerza, quebrándose el fémur en cuatro lugares distintos.

Wild moment in Yellowstone: A bull bison launched a tourist 8 feet into the air Friday, leaving the visitor seriously injured.



Professional photographer Mike Macleod captured the intense charge on camera, calling the bison “angry, agitated and charging anything and everything.” pic.twitter.com/uqVNAfUEnc — TaraBull (@TaraBull) July 12, 2026

El fotógrafo que grabó el video en el que se ve el incidente logró espantar al animal con la ayuda de otros campistas de la zona. Más allá de la experiencia que había acabado de vivir, McDaniel estuvo "de buen humor" y "haciendo chistes" hasta que llegó la emergencia para atenderlo.

Además, señaló que se mantuvo en contacto con el nieto de McDaniel tras el accidente. "Quedó muy preocupado y quería ver el video para asegurarse de que no había sido su culpa la actitud del bisonte. No fue su culpa, te das cuenta desde el principio. Se trataba de un bisonte muy, muy enojado", agregó.

Agencia EFE