¿Quiénes son posibles candidatos a las primarias del partido Demócrata para aspirar a la Casa Blanca?

El Comité Nacional Demócrata de Estados Unidos (DNC, por su sigla en inglés) anunció el fin de semana una reconfiguración de su calendario de primarias para la nominación del candidato a las elecciones presidenciales de 2028 que sitúa en primer y segundo lugar a Carolina del Sur y Nevada, y se enfoca en la diversidad.

De momento, suenan como posibles candidatos a las primarias demócratas para aspirar a la Casa Blanca la exvicepresidenta y excandidata presidencial Kamala Harris; el gobernador de California, Gavin Newsom; el de Pensilvania, Josh Shapiro; el de Kentucky, Andy Besehar, o el exsecretario de Transportes Pete Buttigieg, entre otros.

El pleno del DNC, reunido en Austin (Texas), aprobó oficialmente la propuesta de incluir a seis estados iniciales que encabezarán el calendario de nominación presidencial de 2028, así como el paquete de normas correspondiente, del que destaca una “diversidad histórica” y “capacidad de poner a prueba a los candidatos”, según un comunicado.

Los líderes del partido establecieron a Carolina del Sur como el primer estado que celebrará las votaciones (22 de enero de 2028), seguido por Nevada (1 de febrero), Nuevo Hampshire (8 de febrero), Nuevo México (15 de febrero), Míchigan (22 de febrero) y Virginia (29 de febrero).

Se trata de la fase inicial más diversa en la historia del Partido Demócrata para una contienda abierta, al aumentar sustancialmente la pluralidad demográfica frente a los estados que integraban la fase inicial de 2020, encabezados entonces por Iowa y Nuevo Hampshire, cuyas poblaciones son predominantemente blancas, agrega. En concreto, desgrana que 4,6 millones de personas negras viven en los estados de la fase inicial (2,8 millones más), así como 4,2 millones de latinos (2,4 millones más), y entre otros segmentos demográficos, aumentan también considerablemente los votantes sin título universitario, jóvenes y veteranos o militares.

Después de que voten esos seis estados iniciales, otros lo harán en el “supermartes” del 7 de marzo de 2028, la jornada en la que más estados votan simultáneamente en elecciones internas de cara a las presidenciales. El presidente del DNC, Ken Martin, indicó en la nota que el nuevo calendario de nominación “verdaderamente representa” al Partido Demócrata y sus valores, y confía en que le ayude a recuperar la Casa Blanca en 2028.

Aspirante al Senado

La representante estatal por Jacksonville (Florida) Angie Nixon, una de las dos aspirantes demócratas al escaño en el Senado de Estados Unidos que dejó el cubanoestadounidense Marco Rubio, recorrió el fin de semana la calle Ocho de la Pequeña Habana en Miami para pedir el voto cubano, tres días antes de las primarias de su partido. La caminata de Nixon, que saludó a transeúntes y repartió panfletos, fue por el parque del Dominó, en la avenida que desde los años ‘60 es el centro comercial y político del exilio cubano. La aspirante dijo que el embargo estadounidense sobre Cuba es “un fracaso” y que los cubanos “pasan hambre”, y pidió volver a la política de acercamiento del expresidente Obama para que las familias puedan viajar a la isla.

En la elección primaria del martes, Nixon se mide con Alex Vindman, un teniente coronel retirado que declaró como testigo en el primer juicio político contra el presidente Donald Trump. Quien gane el 3 de noviembre completará los dos años que restan del mandato de Rubio. Actualmente, los republicanos controlan el Senado con 53 escaños frente a 47.

EFE