Estados Unidos, Bolivia y México perdieron ayer martes el estatus de países libres de sarampión, a causa de la actual olea de contagios, mientras que a Guatemala estaría a punto de sucederle lo mismo, anunció la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Este anuncio representa un revés particularmente duro para Estados Unidos, que había obtenido ese estatus en 2000, tras décadas de campañas de vacunación. “La vacunación es la principal medida para protegerse”, recordó en teleconferencia de prensa el director de la OPS, Jarbas Barbosa.

“Si bien esto representa un importante retroceso, los países ya están tomando medidas para controlar sus brotes; Bolivia, México y Estados Unidos están implementando acciones para reforzar la vacunación, la vigilancia y la respuesta ante los brotes” aseguró.

Desde principios de 2026 se han registrado 5.182 casos confirmados en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la principal agencia de salud pública en Estados Unidos. Esto se compara con 2.289 casos en 2025 y constituye el nivel más alto registrado por el CDC desde 1991.

La situación en México está mejorando, concedieron los expertos de la OPS, pero el nivel de transmisión aún es considerado elevado, tras un año de monitoreo especial.

La OPS espera doce meses, en los que vigila el nivel de transmisión de una misma cepa del virus, antes de retirar el estatus a un país.

“México ha venido implementando acciones importantes en estos meses que han logrado disminuir importantemente el número de casos”, explicó Daniel Salas, Gerente Ejecutivo del Programa Especial de Inmunización Integral de la OPS.

Según el último boletín de la OPS, la situación en Bolivia es de 597 casos en 2025, y 108 casos en lo que va de año.

El caso de Guatemala es también alarmante, pero el periodo de 12 meses se cumple el próximo 23 de diciembre, así que la OPS no puede aún retirarle el estatus, explicó Salas.

De acuerdo con las estadísticas de la OPS, actualizadas al 5 de noviembre, en Guatemala se han contabilizado 34.748 casos y 53 muertes.

Uruguay mantiene la eliminación de la transmisión endémica de sarampión desde 1999, aunque se han detectado casos importados y alertas regionales debido al resurgimiento global de la enfermedad.

El país no tiene circulación endémica propia, pero los casos importados desde zonas con brotes activos representan un riesgo de reingreso.

La vacuna triple viral (SRP) es gratuita, universal y obligatoria, administrándose a los 12 y 15 meses de vida.

Se aconseja que todas las personas nacidas después de 1967 verifiquen contar con dos dosis registradas.

AFP