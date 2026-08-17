Ola de calor sofoca el sur de Estados Unidos con una sensación térmica de hasta 46° y récord de incendios

Más de 70 millones de personas están bajo alerta este lunes por una ola de calor en el sur de Estados Unidos que afecta en especial a Florida y estados de la frontera con México con récords, avisó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La ola de calor rompió o igualó este lunes y durante el fin de semana récords de temperatura para esta época del año en ciudades como Miami y Fort Lauderdale (Florida); Laredo, Borger y el aeropuerto de Austin (Texas); Atlanta (Georgia); Raleigh (Carolina del Norte); Memphis (Tennessee), y Charlotte (Carolina del Norte).

El NWS avisó que, a medida que la ola de calor de mediados de verano continúa en el sur y el sureste de Estados Unidos, se esperan más días con temperaturas máximas de 40° y sensaciones térmicas de 46°.

El fenómeno, añadió el pronóstico, avanza hacia el suroeste del país, por lo que esta región comienza a calentarse de nuevo el lunes y martes con temperaturas máximas de hasta los 43°. Por ello, también avisó de alertas de calor extremo en vigor para Nevada, Arizona y California.

Ola de calor en Estados Unidos, en julio del 2026. AMID FARAHI/AFP

"Se aconseja a los residentes seguir las recomendaciones de seguridad ante el calor limitando la actividad al aire libre, manteniéndose hidratados, asegurando el acceso a aire acondicionado o centros de enfriamiento, y monitoreando a amigos, vecinos y familiares vulnerables", expuso el NWS en su aviso.

Estados Unidos experimenta un verano con calor por encima del promedio, con una ola de calor de las más fuertes el fin de semana del 4 de julio, día de la Independencia de EE.UU., que se saldó con una treintena de fallecidos.

Las altas temperaturas y las condiciones de sequía también han favorecido la aparición de incendios y su propagación, pues casi tres millones de hectáreas han ardido en lo que va de año en Estados Unidos, la cifra más alta en la última década.

El incendio Rabbit, que estalló el viernes, arrasó parte de Moreno Valley, condado de Riverside, California. AFP fotos

EFE