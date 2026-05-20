Odio a las religiones y acceso a armas: qué dice el FBI sobre los sospechosos del ataque a mezquita de San Diego

Los dos sospechosos, de 17 y 18 años, de matar a tres personas en la mezquita más grande de San Diego (California) compartían un “odio generalizado” hacia diferentes religiones y razas y habían tenido fácil acceso a armas, informaron ayer martes las autoridades.

Los investigadores del ataque ocurrido contra el Centro Islámico de San Diego han enfocado las pesquisas a un posible delito de odio.

En ese sentido, Mark Remily, agente especial a cargo de la oficina del FBI en San Diego, dijo que se encontró un escrito que comprende “un amplio espectro de razas y religiones” y que los atacantes, parecen haberse radicalizado a través de internet.

Aunque el agente no dio detalles sobre el manifiesto o las ideologías u opiniones que expresaban los autores de los disparos, sí advirtió que “no discriminaban a la hora de elegir a quién odiaban”.

La policía responde a un tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en California. Foto: AFP

Remily explicó que los dos jóvenes parecen haberse conocido por internet, donde descubrieron que ambos vivían en el área de San Diego, una zona fronteriza entre California y México. También se habrían radicalizado a través de información hallada en internet.

Las autoridades aún están trabajando para determinar cómo se radicalizaron y qué los habría conducido a cometer el ataque. “Pero, creo que aún más importante, cómo podemos detener futuros ataques”, afirmó Remily.

Los jóvenes también habrían tenido acceso a armas de fuego, más de 30, entre las que se cuentan pistolas y escopetas, así como una ballesta, que fueron incautadas en tres domicilios en San Diego allanados en medio de la investigación.

Dos mujeres lloran tras el tiroteo en el Centro Islámico de San Diego, en el sur de California. Foto: AFP

La madre del atacante de 17 años alertó a la policía tras notar la desaparición de su hijo, su vehículo y tres armas almacenadas en la casa familiar, según confirmó este martes el jefe de la policía de San Diego, Scott Wahl.

El joven habría dejado una nota de suicidio en la que hacía comentarios sobre superioridad racial. Wahl no descartó que los padres puedan enfrentar cargos, tras ser preguntado por la prensa.

Los sospechosos han sido identificados como Cain Clark y Caleb Vazquez, según fuentes relacionadas con el tiroteo citadas por Los Angeles Times. EFE