"Melody": la inesperada confusión del celular de Donald Trump que casi le cuesta una pelea con su esposa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que militares debieron ayudarlo a arreglar el auto-corrector de su celular, el cual cambiaba el nombre de su actual esposa y primera dama Melania, por "Melody", cosa que de acuerdo al mandatario, lo hubiera puesto en problemas.

"Tienen corrector ortográfico y corrector de palabras, y estas máquinas locas que usamos para publicar Truths [posteo en la red social Truth]... Y cada vez que escribía 'Melania', se corregía a 'Melody'", dijo Trump.

"Y yo decía 'Melania es fantástica' y 'feliz Día de la Madre Melania nuestra gran primera dama, Melania.' Pero se corregía ortográficamente y de palabras a 'Melody.' Y a veces no lo releía, y me daban una paliza absoluta", añadió Trump, en un evento en la Casa Blanca donde se celebró el Día de la Madre Militar y en el que participó la primera dama norteamericana.

"¿Saben quien lo corrigió? Los militares, les dije: vengan aquí, tienen que corregir esto, me están matando", dijo Trump.

JUST NOW: President Trump explains how his phone's autocorrect almost got him in trouble with the First Lady:



"They have spell correct and word correct, and these crazy machines that we use to put out Truths... And every time I wrote 'Melania,' it would correct to 'Melody.'"… pic.twitter.com/ojPlmWBfMX — Fox News (@FoxNews) May 6, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, caminan hacia el Salón Este para participar en un evento del Día de la Madre Militar en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA/AFP fotos

El estreno de “Melania”, el "costoso" documental de la primera dama que Trump definió como “muy glamoroso”

El presidente Donald Trump, Melania Trump y los altos funcionarios de la administración Trump acudieron a finales de nero Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas para el estreno de “Melania”, un documental del que la primera dama fue productora ejecutiva.

"Es glamoroso, muy glamoroso", explicó el presidente mientras su esposa posaba para fotografías frente a unas letras sans serif enormes y brillantes que formaban su nombre.

La primera dama de EE.UU., Melania Trump, en el estreno mundial de "Melania" en el Kennedy Center en Washington. Foto: AFP

Amazon pagó 40 millones de dólares a la productora de la primera dama por los derechos cinematográficos y luego desembolsó otros 35 millones para promocionarla. El presupuesto de marketing de la película es diez veces superior al que normalmente obtendría cualquier otro gran documental.

Cuando a Trump le preguntaron si todo el asunto no era en realidad un intento del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y sus ejecutivos de quedar bien con el gobierno de Trump.

“No lo sé, la verdad. No tengo nada que ver”, dijo. “La hice con mi esposa. Creo que es una película muy importante. Muestra la vida en la Casa Blanca. Es algo muy importante, la verdad”.

Con información de Shawn McCreesh / The New York Times