Liberaron escarabajos para combatir una maleza y hoy se extienden por todo Estados Unidos

Una investigación realizada en 1988 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en conjunto con la Universidad Estatal de Dakota del Norte, liberó 88 escarabajos pulga con el objetivo de controlar la maleza invasora euphorbia esula.

El proyecto se desarrolló en un pastizal ubicado en Valley City, Dakota del Norte, una ciudad que actualmente cuenta con una población que ronda los 6.500 habitantes. En la actualidad, esta especie se extiende por todo el país.

Esta iniciativa surgió con el propósito de reducir el incremento de una maleza que causaba serios daños en miles de hectáreas utilizadas para el ganado. En ese contexto, estos pequeños animales surgieron como la respuesta biológica para la exterminación de esta planta.

Los escarabajos dividieron su trabajo. Mientras los adultos atacaban la parte superior de la maleza, las larvas se encontraban alimentando de las raíces bajo tierra. Con el paso de los años, los insectos lograron cumplir con el objetivo, pero además formaron poblaciones masivas y se convirtieron en uno de los programas de control biológico más exitosos de la historia agrícola norteamericana.

Escarabajos alimentándose de una hoja Foto: Canva

Para 1995, siete años después del comienzo del proyecto, los escarabajos disminuyeron en un 90% la población de la maleza. Además, según un resumen de la investigación del Servicio Forestal del USDA sobre el programa, en casi dos tercios de todos los sitios donde se liberaron escarabajos, la euphorbia cayó por debajo del 5%, lo suficiente para lograr restaurar los pastos que muchos ganaderos habían dado por perdidos.

Investigaciones realizadas en el Parque Nacional Theodore Roosevelt, en la zona oeste de Dakota del Norte, documentaron la liberación de escarabajos pulga, también conocido como alticinos, en más de 1.800 puntos a lo largo de 18.600 hectáreas del parque a partir del año 1989. Algunos años más tarde se generaron redistribuciones masivas de la especie para programas similares a lo largo de las Grandes Llanuras del Norte, demostrando que una vez establecidos lograban desarrollar la capacidad de colonizar nuevos territorios por sí solos.

En la actualidad poseen poblaciones en todo el norte de Estados Unidos e incluso han llegado Canadá, reduciendo la competencia para la vegetación nativa del territorio y mejorando el hábitat de pastoreo del ganado y otra vida silvestre.