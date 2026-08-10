Una supercolonia de hormigas de origen sudamericano ya cubre 6.000 kilómetros subterráneos en Europa

La Linepithema humile es una especie de hormigas que fue ubicada originalmente en el noroeste de Argentina, para luego esparcirse por territorios como Paraguay, Bolivia, Uruguay y el sur de Brasil. Sin embargo, en la actualidad, esta especie se ha expandido con una fuerte presencia en todos los continentes excepto en la Antártida.

Durante su desembarcado en Europa generó supercolonias que alcanzan los 6.000 kilómetros, pasando por España, Portugal, Italia y Francia. El entomólogo Richard Jones, científico especializado en el estudio de insectos y otros artrópodos relacionados, realizó un análisis al respecto en el sitio Discover Wildlife alrededor de esta agresiva especie y su crecimiento a nivel global.

Estos insectos son caracterizados por la construcción de grandes hormigueros, que funcionan como ciudades subterráneas donde incluso alcanzan a convivir con otras especies un tanto más exóticas.

Los expertos mencionan el caso de la hormiga amarilla de los prados, que construye sus nidos en base a la hojarasca. Un conjunto de hojas secas, flores y ramas pequeñas que se desprenden de los árboles funcionan como una capa protectora para diversas especies.

Hormigas amarillas trabajando dentro de un hormiguero.

Foto: Canva





En Sudamérica y Centroamérica, estudios alrededor de estos laberintos interconectados generados como sitio de almacenamiento y refugio por parte de las hormigas cortadoras de hojas han indicado que pueden llegar a alcanzar el tamaño de una cancha de tenis.

Estos experimentos se realizan mediante la ubicación de uno de estos refugios y la colocación de latex o yeso de manera líquida dentro de estos túneles. Posteriormente, las excavaciones realizadas en esos lugares han establecido que las estructuras pueden tener un tamaño similar a la de una casa rodante. Dentro de estos territorios, se cree que pueden subsistir colonias de hasta seis millones de hormigas.

Hormigas amarillas trabajando dentro de un hormiguero. Foto: Canva

Los expertos señalan que las colonias de mayor tamaño podrían ser generadas por la hormiga Linepithema humile. Esta especie invasora ya se estableció en la parte norte del continente americano, pero también en otros países como Japón, Australia, Sudáfrica y algunas partes del territorio europeo.

Esta especie se ha mezclado con otras especies vecinas, introduciéndose accidentalmente en sus refugios y formando super colonias, según señalan los especialistas. Una de las colonias más destacadas de estas hormigas se ubica en Europa, y se extiende por más de 6.000 kilómetros, abarcando las costas de Portugal, España, Francia e Italia.

Para dimensionar su tamaño, esta distancia es similar a la que tienen Washington D.C. y Madrid (6.090 kilómetros) o Montevideo y San Juan, la capital de Puerto Rico (6.050 kilómetros).