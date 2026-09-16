La Reserva Federal ante un reunión crucial: la decisión que puede tomar por primera vez desde julio de 2023

La Reserva Federal inició ayer martes una crucial reunión de dos días que podría saldarse con la primera subida de tipos de interés desde julio de 2023 ante la persistente inflación en EE.UU. y un contexto marcado por una nueva escalada del precio del petróleo. El encuentro, que inició ayer por el Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed es el primero desde que el conflicto en Medio Oriente volvió a escalar con nuevos frentes abiertos.

Así, el órgano de política monetaria de la Fed se reúne con el barril de crudo ya en el entorno de los 110 dólares, un 60% más caro que en febrero, cuando EE.UU. e Israel iniciaron la guerra contra Irán, y un 25% más con respecto a fines de julio, cuando había perspectiva de un acuerdo de paz.

También será el tercer encuentro que preside Kevin Warsh y el primero desde que pasó a liderar la Fed en mayo en el que hay expectativas reales de una subida de los tipos de interés -que actualmente están en una horquilla entre el 3,5 y el 3,75%- ante el escenario que se dibuja en EE.UU. con respecto a los incrementos de precios y a un mercado laboral con perfil resiliente.

Los datos más recientes del IPC (agosto), muestran una inflación que se mantuvo plana en el 3,4% interanual tras haber registrado bajadas en junio y julio, mientras que el dato subyacente, que excluye energía y alimentos por su volatilidad, mostró un descenso de apenas una décima con respecto a la cifra interanual del mes anterior hasta quedar en el 2,4%.

El presidente estadounidense Donald Trump está acompañado por el nuevo presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh. Foto: AFP

A su vez, EE.UU. generó el mes pasado 162.000 puestos de trabajo, muy por encima de lo previsto por los analistas, y mostró una tasa de paro (el 4,1%) sin cambios. Esto, unido a una inflación que se resiste a enfriarse, dibuja un panorama que, según una mayoría de economistas, la Fed difícilmente puede ignorar.

El estratega jefe global de la rama de gestión de activos de JP Morgan, David Kelly, considera que el FOMC “se enfrenta a una decisión difícil en un momento complicado” y da por sentado que el órgano “subirá los tipos esta semana”. Kelly da como argumentos el nuevo encarecimiento del crudo o el informe trimestral de perspectivas de la Fed que mostró en junio que la mitad de sus economistas consultados apostaban por incrementar el precio del dinero antes de final de año. EFE