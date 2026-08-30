La administración Trump está considerando ceder una parte del famoso parque nacional de Yosemite a un privado

La administración del presidente Trump está considerando ceder una sección del famoso parque nacional de Yosemite a un promotor inmobiliario privado, confirmó a la agencia AFP un abogado de esa empresa.

El Servicio de Parques Nacionales mantiene conversaciones con Kingsbarn Realty Capital, con sede en Nevada, para construir una vía de acceso desde una propiedad privada situada justo a las afueras del parque hasta Yosemite, a cambio de terrenos en otra ubicación, dijo el abogado Lanny Davis. La noticia fue difundida por primera vez por el medio NOTUS y causó un gran revuelo entre los conservacionistas y los demócratas de la oposición.

Estos se han opuesto enérgicamente a las medidas del gobierno del magnate republicano para reducir las protecciones de las tierras públicas, incluida la presión para restablecer la construcción de carreteras y la tala en los bosques nacionales.

Sin embargo, Davis, quien se describió como un “demócrata progresista” de toda la vida, destacó que la propuesta de intercambio de terrenos, que implicaría entregar a Yosemite una parcela en otro lugar, “está expresamente prevista en la ley federal”. AFP