Harvey Weinstein será sentenciado por el caso de delitos sexuales en Nueva York: la condena que pide Fiscalía

Harvey Weinstein, el exmagnate de Hollywood cuya caída impulsó el movimiento #MeToo, será sentenciado este miércoles por un delito sexual grave, poniendo fin a su caso penal en Nueva York.

Weinstein, de 74 años, fue declarado culpable el año pasado de cometer un acto sexual delictivo contra una exasistente de producción, Miriam Haley, en una habitación de su apartamento en SoHo en 2006. Los fiscales de Manhattan han solicitado una sentencia de 20 años.

De la anulación del primer juicio a los nuevos veredictos en Nueva York

Weinstein fue declarado culpable por primera vez de delitos sexuales en Nueva York en 2020, incluyendo la agresión a Haley, y fue sentenciado a 23 años de prisión. Sin embargo, un tribunal de apelaciones anuló ese veredicto cuatro años después, dictaminando que Weinstein había sido privado de un juicio justo. Los jueces ordenaron un nuevo juicio.

En un segundo juicio celebrado el año pasado, fue declarado culpable nuevamente de un solo cargo de agresión sexual contra Haley. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre otro cargo y absolvió a Weinstein de un tercer cargo. El juez Curtis Farber ordenó un nuevo juicio y declaró que esperaría el resultado de este para dictar sentencia contra Weinstein.

Weinstein: el exproductor de Hollywood fue condenado en 2020 a 23 años de cárcel. Foto: AFP

En un tercer juicio celebrado este año, el nuevo jurado tampoco logró llegar a un veredicto unánime sobre el cargo que acusaba a Weinstein de violar a Jessica Mann, una exaspirante a actriz. La fiscalía del distrito de Manhattan, dirigida por Alvin Bragg, solicitó el sobreseimiento del cargo restante contra Weinstein y anunció que no volvería a juzgarlo.

La sentencia de este miércoles cierra otro capítulo en los problemas legales de Weinstein, que se han extendido por dos estados. Weinstein se declaró inocente de todos los cargos que enfrentaba en Nueva York y California, y sus abogados argumentaron que, si bien pudo haber tenido relaciones con las mujeres, nunca las agredió sexualmente.

El origen del movimiento #MeToo y las causas pendientes en California

Las acusaciones de abuso contra Weinstein, publicadas por primera vez por The New York Times y The New Yorker en 2017, desencadenaron el movimiento #MeToo y pronto provocaron su caída de la poderosa posición que ocupaba en la industria del cine y la televisión.

La presión pública y las revelaciones de que los fiscales se habían negado a investigar una denuncia anterior de agresión contra Weinstein llevaron a la fiscalía, entonces dirigida por Cyrus Vance, a acusarlo de delitos sexuales en 2018.

Weinstein fue declarado culpable de cargos similares en California y condenado a 16 años de prisión. Sin embargo, en junio, un tribunal de apelaciones dictaminó que Weinstein debía ser sentenciado nuevamente.

Nuevas denuncias civiles involucran al propietario del Madison Square Garden

La semana pasada, una mujer presentó una demanda en un tribunal estatal de Manhattan acusando a James Dolan, propietario de los New York Knicks y del Madison Square Garden, de agredirla físicamente y de tener relaciones sexuales no deseadas con ella, así como de coordinar un encuentro con Weinstein, a quien acusó de agresión sexual.

Esta es la segunda vez que Kellye Croft, la mujer, presenta denuncias contra los dos hombres. En 2024, Croft interpuso una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Los Ángeles, alegando que el encuentro tuvo lugar una década antes, a finales de 2013, cuando ella tenía 27 años y fue contratada como masajista en la gira de la banda de rock clásico The Eagles. Un juez federal desestimó la demanda.

Un portavoz de Weinstein, Juda Engelmayer, afirmó que su cliente negaba las acusaciones. Un portavoz de Dolan declaró que la demanda “carece de fundamento”.

Harvey Weinstein en 2017 Foto: Archivo El País

En el caso de Haley, ella testificó que Weinstein la había invitado a "saludarla" a su apartamento en SoHo en julio de 2006, la noche anterior a la fecha prevista para el estreno de una película en Los Ángeles.

Poco después de su llegada, según declaró Haley, Weinstein la acorraló en un dormitorio, la obligó a acostarse en una cama, la inmovilizó y la obligó a practicarle sexo oral.

Tras la condena de Weinstein el año pasado, Haley se paró a las afueras del juzgado y dijo que esperaba que el caso "finalmente hubiera terminado".

“Es un alivio para todos”, dijo Haley, quien se espera que hable en la audiencia de sentencia del miércoles. “Y me alegra haber comparecido a pesar de las tácticas intimidatorias de la defensa”.

Este artículo apareció originalmente en The New York Times