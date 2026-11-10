Frente frío en el sur de Florida: se registrarán las temperaturas más bajas desde marzo y a cuánto llegarán

El sur de Florida se prepara para el cambio de tiempo más marcado del año: un fuerte frente frío atravesará la región a fines de esta semana y dejará las temperaturas más bajas desde marzo. El sistema abrirá la puerta al ingreso de aire más fresco y seco procedente del norte de las Montañas Rocosas y del norte de las Grandes Llanuras, con menor humedad, viento y mañanas que invitarán a sacar del ropero un abrigo liviano y hasta las botas.

Ese aire se irá templando durante su recorrido hacia el sur, pero igual alcanzará para producir un contraste notorio con el calor de los últimos días.

El pronóstico para la mañana del sábado 14 de noviembre marca 59 grados Fahrenheit (unos 15 °C) en el Aeropuerto Internacional de Miami, 57 °F (alrededor de 14 °C) en el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood y 68 °F (unos 20 °C) en el Aeropuerto Internacional de Key West.

11/9 @ 3:45PM: The forecasted arrival of a cold front later this week could usher in cool & dry conditions into South Florida during the upcoming weekend. Ahead of the front, temperatures will remain on the warm side with the highest rain chances currently forecast for Wed PM. https://t.co/wyRaxmj2ti — NWS Miami (@NWSMiami) November 9, 2026

Cuándo fue la última vez que hizo tanto frío en Miami

Si esos valores se confirman, las tres terminales aéreas registrarían sus temperaturas más bajas en casi ocho meses.

Miami no marca 15 °C desde el 22 de marzo, Fort Lauderdale no anota 13 °C desde el 18 de marzo y Key West no desciende a 20 °C desde el 24 de marzo, según NBC Miami.

La magnitud del descenso se entiende mejor al compararla con los promedios de la época. La mínima normal para Miami a mediados de noviembre ronda los 68 °F (cerca de 20 °C), de modo que el pronóstico de 15 °C implica un apartamiento de cinco grados Celsius por debajo de lo habitual para estas fechas, según la cadena local de Miami.

Cómo seguirá el tiempo en el sur de Florida el fin de semana

El alivio no se limitará a las primeras horas del día. Las máximas de la tarde se mantendrán en el rango de los 70 °F (entre 21 °C y 26 °C, aproximadamente) desde el viernes y durante todo el fin de semana, con continuidad hacia el comienzo de la semana próxima. Sumado a la baja humedad, el panorama se traduce en jornadas más agradables tras el calor reciente.

El respiro, sin embargo, tiene fecha de vencimiento. De acuerdo con el medio citado, las temperaturas de la mañana volverán a subir el lunes, cuando los vientos reintroduzcan aire atlántico más templado sobre el sur de Florida. Esa influencia oceánica le quitará filo al frío de las primeras horas, aunque las tardes seguirán en valores cómodos dentro de los 70 °F.

El sur de la Florida se prepara para recibir un frente frío. Foto: Cortesía Copa Airlines

La recomendación de los pronosticadores es aprovechar las mañanas frescas mientras duren, ya que se trata de un episodio breve dentro de una temporada que, hasta ahora, se había mantenido con registros por encima de lo normal en el extremo sur del estado.

El efecto de El Niño sobre el Sur de la Florida

Según el cronograma del Servicio Nacional de Meteorología Miami y el sur de la Florida (NWS Miami-South Florida, por sus siglas en inglés), durante las próximas semanas, el fenómeno de El Niño podría generar distintos impactos en el sur de Florida, principalmente relacionados con el aumento de las precipitaciones y los cambios en las condiciones meteorológicas. Se espera un mayor riesgo de tormentas severas, tornados y el paso de frentes fríos intensos durante el invierno, lo que podría provocar episodios de tiempo inestable y condiciones climáticas más extremas.

Pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología del sur de la Florida respecto al impacto de El Niño sobre la región. Foto: NWSMiami.

Además, se prevén anomalías en las precipitaciones, con lluvias por encima de lo normal que podrían aumentar el riesgo de inundaciones, tanto en zonas urbanas como costeras, y generar complicaciones por acumulación de agua. En cuanto al invierno, El Niño también influirá en la nubosidad, las temperaturas y la posición de la corriente en chorro (jet stream), mientras que la Oscilación Ártica podría modificar la llegada de masas de aire frío. En conjunto, el sur de Florida podría experimentar un invierno más lluvioso, con mayor actividad de tormentas y episodios de tiempo severo. Cabe destacar que estos efectos representan tendencias y riesgos potenciales, no condiciones que necesariamente ocurrirán en todos los casos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.