Fauci, el científico que dirigió a EE.UU. ante el Covid-19, podría ser condenado: las claves del caso

Un comité del Senado votó el jueves a favor de declarar en desacato al Congreso al doctor Anthony Fauci, el científico que dirigió la respuesta de Estados Unidos ante el Covid-19, por negarse a responder preguntas durante una audiencia la semana pasada.

Fauci se acogió a su derecho constitucional, amparado por la Quinta Enmienda, a guardar silencio, negándose a responder a ninguna pregunta durante la sesión de tres horas del Comité de Seguridad Nacional del Senado. Los republicanos del comité, encabezados por el presidente, el senador Rand Paul de Kentucky, afirman que no le corresponde acogerse a la protección de la Quinta Enmienda. La razón, según ellos, es que el presidente Joe Biden le concedió un indulto incondicional por sus servicios públicos prestados durante el período de la pandemia.

Muchas personas, incluidos funcionarios de la administración Trump e incluso el propio presidente, han invocado la Quinta Enmienda. Sin embargo, según expertos legales, este caso es único debido a la tensión entre el alcance de un indulto presidencial y el de la Quinta Enmienda.

Las posibles consecuencias podrían ser graves para Fauci. Aquí hay algunas cosas que debe saber.

El indulto a Fauci

Casi inmediatamente después de que el presidente Donald Trump fuera reelegido para un segundo mandato en 2024, los republicanos prometieron perseguir a varias figuras prominentes, entre ellas Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno, por su gestión de la pandemia. En su último día en el cargo, Biden otorgó a Fauci, y a otros, un indulto preventivo incondicional que lo protege de un proceso federal por sus acciones desde 2014 hasta el 19 de enero de 2025.

Los senadores abordaron numerosos temas relacionados con la pandemia. Acusaron a Fauci de financiar investigaciones que condujeron a la creación del coronavirus y de mentir bajo juramento ante el Congreso, acusaciones que Fauci ha negado reiteradamente. También buscaron responsabilizarlo por el cierre de escuelas, el uso obligatorio de mascarillas y la vacunación obligatoria, así como por otras restricciones impuestas por estados, comunidades y empleadores durante la pandemia.

El Dr. Anthony Fauci en una audiencia del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. Foto: EFE

La Quinta Enmienda

Esta es la cuestión central del debate jurídico.

Los senadores republicanos del comité sostienen que, dado que Fauci había recibido un indulto presidencial, ya estaba protegido: al negarse a responder a sus preguntas, violó efectivamente la citación judicial. "Usted no tiene ningún derecho bajo la Quinta Enmienda porque ha sido indultado, como bien sabe", le dijo el senador Josh Hawley, republicano de Missouri, a Fauci en la audiencia.

Jonathan Turley, experto en derecho constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, afirmó que el impacto de los indultos en la capacidad de un testigo para invocar la Quinta Enmienda era "confuso", y señaló que existe poca jurisprudencia sobre el tema.

“Existen argumentos fundados para sostener que su indulto le otorgaría inmunidad efectiva”, lo que dejaría a Fauci inhabilitado para la protección de la Quinta Enmienda, declaró Turley en una entrevista. Añadió que también se alegaba que la declaración inicial de Fauci podría interpretarse como una renuncia a su privilegio de la Quinta Enmienda, anulando así la inmunidad otorgada por el propio indulto.

Otros expertos sostienen que la invocación de la Quinta Enmienda por parte de Fauci fue apropiada debido a su vulnerabilidad legal. Su período de indulto finalizó aproximadamente 18 meses antes de la audiencia del Senado, de la cual podrían haber surgido nuevos cargos simultáneos. Paul ha afirmado durante años que Fauci debería estar en prisión.

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, en Washington D. C. Foto: archivo El País

Acogerse a la Quinta Enmienda es una estrategia aceptable, "dado el pretexto de la investigación, que consiste en buscar la manera de meterlo en la cárcel, y dado el historial del presidente de enjuiciamientos vengativos", afirmó Kimberly Wehle, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Baltimore y experta en la facultad de indulto.

En su declaración inicial ante el comité, Fauci básicamente dijo que creía que el propósito de la audiencia era obtener pruebas contra un acusado preseleccionado.

Si el comité hubiera querido un testimonio sincero y una exploración completa de las cuestiones pendientes sobre la pandemia, los senadores podrían haberle ofrecido inmunidad limitada o total que cubriera dicho testimonio, según indicaron varios expertos legales.

El hecho de no hacerlo “desmiente su afirmación de que está completamente protegido por el indulto presidencial”, declaró el representante Jamie Raskin, demócrata por Maryland y profesor de derecho constitucional. “Solo porque imaginan que aún puede ser procesado, no le ofrecen inmunidad”.

¿Existen otras acciones amparadas por la Quinta Enmienda, pero no el indulto? Sí. El indulto presidencial se aplica únicamente a los procesos penales federales, no a los iniciados por los estados. La Quinta Enmienda se aplica a ambos.

Poco después de que Fauci se negara a testificar la semana pasada, funcionarios de Alabama, Luisiana y Florida prometieron iniciar investigaciones estatales en su contra.

El presidente Donald Trump y el exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, el 25 de marzo de 2020. Foto: AFP

¿Qué sucederá ahora?

Paul declaró que enviará la resolución directamente a los fiscales federales, sin pasar por la votación del Senado. Estos podrían convocar a un gran jurado y solicitar una acusación formal. De tener éxito, Fauci sería acusado del delito menor de desacato criminal, por el cual una condena podría acarrear multas y una pena de prisión de hasta un año.

Un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia decidirá si el caso debe seguir adelante, una decisión que probablemente abordará si Fauci tenía derecho a acogerse a la Quinta Enmienda.

Turley, quien sostiene que el impacto de las acciones de Fauci y las numerosas anotaciones en su diario plantean interrogantes sobre su razonamiento que deberían haber dado lugar a una audiencia exhaustiva, cree que es más probable que los tribunales respalden el derecho de Fauci a invocar la Quinta Enmienda. Sin embargo, afirmó: «Tener el derecho a hacer algo no significa que sea lo correcto».

Wehle también cree que Fauci prevalecerá, en parte porque la Quinta Enmienda fue concebida para proteger a los testigos contra una persecución judicial excesiva por parte del gobierno.

Si un tribunal dictaminara que Fauci no puede acogerse a la Quinta Enmienda, dijo, sentaría un precedente verdaderamente trascendental.

“Eso significaría que acogerse a la Quinta Enmienda conlleva el riesgo de ir a la cárcel”, dijo. “Y eso le da un giro de 180 grados a la Quinta Enmienda”. Jan Hoffman