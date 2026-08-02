Embajadas de EE.UU. instan a sus ciudadanos a abandonar el Medio Oriente por riesgo de escalada

Las embajadas de Estados Unidos en varios países de Oriente Medio advirtieron a los ciudadanos estadounidenses sobre una posible “escalada” del conflicto regional y les instaron a plantearse abandonar la zona.

Irán y Estados Unidos reanudaron sus disparos nocturnos tras varios días de calma, aunque no se informó de ningún ataque durante la noche del viernes. Según medios estadounidenses, Washington sopesa nuevos bombardeos masivos este fin de semana, especialmente contra infraestructuras energéticas, pero según CBS, que cita varias fuentes anónimas, el presidente Donald Trump aún no ha dado su visto bueno.

Trump volvió a amenazar con golpear duramente a Irán, que desde la reanudación de las hostilidades a principios de julio ha vuelto a atacar a países aliados de Washington e instalaciones estadounidenses en la región. “Los estadounidenses que se encuentren en la región deberían plantearse marcharse, o estar preparados para hacerlo en caso de escalada”, indica una alerta de seguridad cuyas versiones fueron publicadas en redes sociales por las misiones estadounidenses en Amán, Abu Dabi, Jerusalén, Mascate, Kuwait, Bagdad, Riad, Doha y Beirut.

Los mensajes invitan a los ciudadanos estadounidenses a comprobar la información relativa a sus vuelos y a seguir las instrucciones de seguridad de las autoridades locales.

“Los estadounidenses que se encuentran actualmente en Oriente Medio deben actuar con prudencia y redoblar la vigilancia, y prepararse para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles perturbaciones en los desplazamientos”, precisa la alerta.

En Jordania, se recomendó que evitaran las bases militares, blanco reciente de misiles iraníes. En Israel, se les aconsejó que localizaran el refugio antiaéreo más cercano. En Líbano, el personal no esencial de la embajada ha sido reubicado.

“El régimen iraní es impredecible, como han demostrado sus recientes decisiones de atacar zonas de la región sin advertencia ni provocación, así como de extender sus ataques a zonas que no habían sido atacadas anteriormente” como Egipto, indica un mensaje publicado en los sitios web de las embajadas.

El miércoles, un dron atacó un buque perteneciente a una empresa estadounidense, atracado en un puerto egipcio. Egipto lleva a cabo una investigación, pero, por el momento, no ha acusado a ningún grupo de ser responsable del ataque.

La guerra en Oriente Medio se desencadenó el 28 de febrero con bombardeos conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán, que respondió con ataques con misiles y drones en la región.

Amenazas

Irán advirtió ayer sábado que endurecerá el cierre del estrecho de Ormuz e incluso podría bloquear otros pasos marítimos si Estados Unidos mantiene el bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en el sur del país.

“La continuación del bloqueo naval y de la escalada bélica del régimen estadounidense reforzará el cierre del estrecho de Ormuz y también provocará el cierre de otros estrechos y puntos de estrangulamiento”, advirtió el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohamad Bagher Zolgadr, según informó la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

Zolgadr sostuvo que “el precio de ello lo pagarán la economía mundial y el mercado energético”, en alusión al aumento de precios de crudo por el bloqueo del estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba una quinta parte del petróleo mundial.

Asimismo, un alto responsable de seguridad iraní, también citado por Tasnim, calificó de “locura” las informaciones difundidas por medios estadounidenses sobre posibles ataques de Estados Unidos e Israel contra infraestructuras iraníes.

“Hemos preparado un amplio plan de respuesta que incluye infraestructuras vitales del régimen sionista (Israel) y las infraestructuras energéticas de Estados Unidos en la región, y estamos preparados para ejecutarlo”, afirmó.

El funcionario añadió que las Fuerzas Armadas iraníes “han demostrado, tanto durante la guerra de 40 días como en su continuación durante las últimas semanas, que tienen tanto la capacidad como la voluntad” de llevar a cabo esas operaciones.

Irán afirmó también que Estados Unidos acelera una escalada generalizada de la guerra en Oriente Medio y advirtió a los países de la región que reconsideren su cooperación militar con Washington o, de lo contrario, “arderán en el fuego de la guerra”.

“Declaramos con toda claridad que los países musulmanes deben reconsiderar su cooperación y colaboración con Estados Unidos. De lo contrario, cualquier país que se convierta en el escudo defensivo de la criminal y agresora Estados Unidos arderá en el fuego de la guerra”, afirmó el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

El alto mando militar aseguró que Washington “sigue, con una aceleración creciente, el camino de una escalada generalizada de la guerra regional” y sostuvo que esta estrategia busca “expandir y consolidar un dominio ilegítimo sobre toda la región”.

Abdolahi afirmó que Estados Unidos utiliza “el capital, la riqueza, las infraestructuras vitales y los recursos estratégicos” de los países de Oriente Medio como “escudo defensivo para su desgastado ejército” y, al mismo tiempo, para reforzar “la maquinaria de guerra y seguridad” de Israel.

Asimismo, aseguró que la República Islámica y el denominado Eje de la Resistencia han modificado el equilibrio de poder en Oriente Medio y que la incapacidad de Washington para imponer sus objetivos contra Irán ha llevado a Estados Unidos e Israel a librar la guerra “desde detrás de las trincheras de los países musulmanes”, trasladando el coste del conflicto a los Estados de la región.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente tensión entre Teherán y Washington, marcada por ataques cruzados, el bloqueo naval estadounidense sobre puertos y buques iraníes y el cierre del estrecho de Ormuz por parte de Irán.

En las últimas semanas Irán ha lanzado ataques contra bases y objetivos de EE.UU. en los países de la región como Kuwait, Baréin y Jordania en respuesta a la ofensivas estadounidenses contra su territorio.

Ayer sábado, el Ejército de Kuwait aseguró que interceptó ataques iraníes con drones, aunque Teherán no ha anunciado aun ninguna la ofensiva.

“Proyectil desconocido” Pasajes por el estrecho de Ormuz disminuyeron 77% en solo un día Un petrolero fue alcanzado por un “proyectil desconocido” frente a las costas de Omán, reportó ayer sábado una agencia marítima británica, en un momento en que Estados Unidos e Irán compiten por el control del estrecho de Ormuz. La embarcación informó que fue “alcanzada por un proyectil desconocido que causó daños en la sala de máquinas”, señaló la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO). Tras la reanudación de las hostilidades con Washington el 7 de julio, Irán volvió a bloquear ese estrecho, una ruta marítima crucial para el comercio mundial de hidrocarburos, al alegar que impondrá derechos de paso a los barcos y autorizará únicamente la ruta que bordea sus costas. La plataforma Kpler confirmó en X que el tráfico en ese paso ha caído drásticamente. “Las travesías por el estrecho de Ormuz disminuyeron 77% en un día, reduciéndose a solo cinco buques, todos ellos concentrados en el marco de la medida unilateral iraní”, precisó. AFP

Con información de EFE y AFP