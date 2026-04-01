El sorprendente momento en que un windsurfista chocó con una ballena y sobrevivió para contarlo en EE.UU.

Un hombre que estaba practicando windsurf tuvo un insólito accidente con una ballena gris en la bahía de San Francisco, Estados Unidos. El deportista chocó contra el animal y salió despedido de su tabla.

El video fue grabado por KRON4, estación de noticias de la zona que confirmó la autenticidad de las imágenes. En cuestión de minutos, el momento del impacto se hizo viral en redes sociales.

🇺🇸 | Un windsurfista chocó contra una ballena gris que emergió justo en su trayectoria en la bahía de San Francisco. pic.twitter.com/X5ufFlVmwa — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 1, 2026

En la grabación se puede ver como Eric Kramer, windsurfista, hacía su rutina a baja velocidad por la bahía de San Francisco. En determinado momento la ballena emergió hacia la superficie de forma inesperada, sorprendiendo al hombre.

Después del impacto, el deportista salió despedido de su tabla de windsurf. El video muestra al joven flotando junto a su equipo visiblemente aturdido por el choque.

Según reportó KTLA 5, canal de Los Ángeles, la ballena se sumergió nuevamente después del golpe, sin señales visibles de daño. Por su parte, Kramer tampoco sufrió heridas de gravedad y a las pocas horas, escribió en sus redes: “Fue un día de ballenas. Por favor, sean cautelosos y respeten la vida silvestre, yo había reducido mucho la velocidad porque había visto un par de ballenas en la zona, pero en mi último recorrido simplemente apareció justo enfrente de mí. Me alegra que ambos estemos bien“.