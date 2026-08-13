Dos soldados murieron tras estrellarse un helicóptero del Ejército de EE.UU. en una base de Texas

Dos soldados murieron luego de que un helicóptero del ejército de Estados Unidos se estrellara en Texas, informó la base militar donde estaba asignada la aeronave.

El siniestro ocurrió cuando el helicóptero de ataque AH-64 se precipitó sobre un campo cerca de la localidad de Salado, a unos cincuenta kilómetros de la base militar de Fort Hood, según informó un portavoz de la Oficina del Sheriff del condado de Bell -citado por Fox News-.

El accidente se registró aproximadamente a las 13.34 hora local y provocó un gran incendio que ha quemado árboles y pastos y ha obligado a realizar evacuaciones y a movilizar equipos de emergencia para controlar las llamas.

Tanto Fort Hood como la Oficina del Sheriff confirmaron el fallecimiento de los dos ocupantes de la aeronav y explicaron que el accidente no ha provocado más heridos. Informaron además que las identidades de los fallecidos se mantendrán en reserva hasta que se notifique a sus familiares.

Two killed in a U.S. Army AH-64 Apache attack helicopter crash in a rural area near Salado, Texas.



The helicopter was assigned to the U.S. Army's 1st Cavalry Division based at Fort Hood.



“Our immediate priority is securing the site and supporting the initial response efforts,”… pic.twitter.com/2PN498YAiE — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 12, 2026

Por el momento, el ejército no se refirió a las probables causas del accidente o las actividades que realizaba el helicóptero siniestrado.

Fort Hood alberga a unos 53.000 militares, entre residentes y familiares y personal externo, y se sitúa a unos 110 kilómetros al norte de Austin, la capital de Texas.

Este hecho se produce dos meses después de que un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea estadounidense se estrellara en California, causando la muerte de las ocho personas que iban a bordo.

Con información de EFE y AFP.