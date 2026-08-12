Helicóptero de Estados Unidos lanzó dos misiles contra buque de Panamá en golfo de Omán: el motivo del ataque

El ejército de Estados Unidos dijo ayer martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses.

Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación “ignorara” las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para Medio Oriente, el Centcom, en un comunicado publicado en X.

Por su lado, la agencia británica de monitoreo marítimo UKMTO había alertado más temprano sobre un incidente en el golfo de Omán en el que estuvieron involucrados “un carguero y fuerzas militares” de un país sin especificar.

El organismo también informó que un carguero fue atacado este martes con un proyectil en el mar Rojo, frente a la costa de Omán, con varias víctimas. Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio.

Una persona frente a una gran pantalla que muestra los movimientos de los buques en el estrecho de Ormuz Foto: AFP

El Centcom informó que hasta el martes se han desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco y han abordado otros dos.

Las fuerzas estadounidenses ya habían bloqueado los puertos iraníes entre el 13 de abril y el 18 de junio. En ese lapso inhabilitaron nueve barcos y desviaron 140 más, de acuerdo con el Centcom. Irán ha exigido que Estados Unidos ponga fin al bloqueo de puertos como parte de sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Esta vía marítima es clave para el transporte de petróleo y gas mundial. El tráfico se desplomó debido a los ataques de Teherán contra barcos en la zona.

En tanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró ayer con una subida del 1,3%, hasta los 83,2 dólares el barril, apoyado de nuevo por la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de setiembre, los de referencia en Estados Unidos, sumaron 1,07 dólares respecto al cierre anterior. EFE, AFP

