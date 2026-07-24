"Un regalo de cortesía" de 1,3 millones de euros: Zapatero habló por primera vez de las joyas y explicó su origen

El expresidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, señaló ayer jueves, en la primera entrevista tras su imputación por siete cargos relacionados con el tráfico de influencias, que las joyas encontradas en una caja fuerte de su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros fueron un “regalo de cortesía personal” que recibió hace muchos años de un país que no reveló, porque anunció que lo haría ante la justicia.

“Es un regalo de cortesía, personal, de hace muchos años, y tengo que ser muy prudente porque quiero que sea ante la justicia cuando se especifique el origen y lo que ha sucedido, pero lo voy a decir: ni tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ellas ni en el valor que ahora se les ha atribuido”, explicó el expresidente socialista.

El expresidente del Gobierno español (2004-2011), José Luis Rodríguez Zapatero, en México, el 1 de diciembre de 2021. Foto: AFP

Durante la entrevista de ayer jueves en la televisión pública TVE, Zapatero defendió su inocencia en el caso por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que está acusado también de organización criminal, lavado de activos e incluso de contrabando, al hallarse en una caja fuerte de su oficina varias valiosas joyas de zafiros y diamantes.

Es la primera vez que el exlíder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) habla sobre esta pieza del caso, una de las más mediáticas, ya que una persona cercana a él aseguró que las joyas eran regalos y herencia familiar, antes de que se conociera la tasación de más de un millón de euros. EFE