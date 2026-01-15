Murió Irene de Grecia, la hermana menor de la reina Sofía de España; tenía 83 años

La princesa Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía de España, falleció este jueves en Madrid, en el Palacio de la Zarzuela, a los 83 años, según informaron fuentes de la Casa Real española.

En un comunicado, los reyes Felipe VI y Letizia y la reina emérita Sofía dieron a conocer el fallecimiento: "Sus majestades los Reyes y su majestad la reina Doña Sofía lamentan comunicar el fallecimiento de su alteza real la princesa Irene de Grecia a las 11.40 de hoy (10.40 GMT) en el Palacio de la Zarzuela de Madrid".

¿Quién era Irene de Grecia?

Hermana de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia -tía del monarca Felipe VI- nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y dedicó gran parte de su vida a causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

La hija pequeña de los reyes Pablo y Federica de Grecia tenía problemas de salud que le habían impedido asistir en los últimos tiempos a los actos benéficos en los que era habitual su presencia.

Irene vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad permaneció a su lado y suspendió en ocasiones su agenda para acompañarla.

Don Juan Carlos y Doña Sofía, Doña Elena y Doña Crsitina y la Princesa Irene durante el funeral del rey Constantino de Grecia Foto: Casa de S.M. el Rey

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi.

El rey recibió la noticia en el Palacio Real de El Pardo, donde se encontraba celebrando audiencias a una representación del Consejo de la Juventud de España (CJE) y a sendas promociones del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y del Cuerpo Superior de Administradores Civiles.

La última voluntad de Irene de Grecia

La última voluntad de Irene de Grecia no solo responde a un gesto familiar sino a la tradición de la monarquía de Grecia.

El rey Constantino II de Grecia murió en 2023 en Atenas y fue enterrado a las afueras de la capital griega, en el cementerio del Palacio de Tatoi. Allí también están enterrados sus padres, el rey Pablo I y la reina Federica de Hannover.

La princesa Irene, la reina Sofía y el rey Constantino Foto: EFE

Con información de EFE