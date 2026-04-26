"La humildad es lo más importante": la lección de Iker Casillas a su hijo Martín en su debut mediático

El primer hijo del futbolista Iker Casillas y la periodista Sara Carbonero, Martín, está emocionando con sus entrevistas en los medios de comunicación. Como golero del Real Madrid con tan solo 12 años, ya está demostrando un futuro prometedor en las canchas.

En sus apariciones, se muestra firme respecto a la actitud de humildad que deben tener las personas públicas. Algo que aprendió de sus padres que (desde que tiene memoria), están bajo los focos permanentemente, según acotó en "Resonancia de corazón", con José Ramón de la Morena.

En sus propias palabras: "Estoy muy agradecido y estoy muy contento de tener a mi padre en casa, porque estoy muy orgulloso de él, de lo que ha hecho y me da consejos y eso me ayuda". Toma a su padre como ejemplo a seguir, tanto desde lo profesional como desde su lado más humano. Añade que siempre recibe sus consejos, que lo guía y apoya en decisiones íntimas y profesionales.

El valor de la humildad y el consejo de padre

Para Iker Casillas, es la humildad la que permite aprender de los errores y tomarse las derrotas con recato. También es entender que la fama heredada, en el caso de Martín, no es nada si no se respalda con esfuerzo y dedicación. Y esto es algo que Martín tiene presente y no da por sentado.

Además, Casillas orienta a su hijo Martín con consejos prácticos de la cancha: "Siempre me dice que, en los penaltis, si me tengo que tirar a un lado que me tire bien, que no me deje caer, que me tire bien, sin dudar. Que no sude si tengo que salir fuerte, sal fuerte, pero que no me quede a medio camino".

⚽️ ¿Cómo es la perspectiva siendo el hijo de una leyenda del fútbol mundial? Nos responde Martín Casillas en Resonancia de Corazón.



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Martín Casillas y su futuro (y presente) como futbolista

Desde su niñez, Martín sigue los pasos del padre cuando del fútbol se trata; comenzó desde chico a practicar en Real Madrid. Pasó por varias categorías, ascendiendo de a poco hasta llegar a su equipo actual: Alevín A. A través de este recorrido se va perfilando y perfeccionando como portero, jugando con otros equipos que componen la liga como el Atlético de Madrid o el Fútbol Club Barcelona. Esto supone para él grandes desafíos, que son parte del camino a transitar para el lugar a donde sueña llegar.