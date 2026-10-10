Elecciones en España: el bloque de derecha se perfila como favorito, pese al repunte del partido de Sánchez

En España el bloque de partidos de derecha se perfila como favorito para ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) repunta, pero no logra acercar al conjunto del bloque de izquierda a la suma del Partido Popular (PP) y Vox, que también suben y siguen por encima del 50% de estimación de voto, en números que le garantizan superar los 176 diputados que marcan la mayoría absoluta, según una encuesta de 40dB para el diario El País de Madrid y la Cadena Ser publicada ayer viernes.

La encuesta se hizo con 800 entrevistas online entre el miércoles y el jueves. Las entrevistas empezaron dos días después del anuncio de adelanto de las elecciones por parte del presidente Pedro Sánchez y terminaron el posterior al fallecimiento de Maricarmen Abascal, la anciana cuyo desalojo en septiembre suscitó un efecto dominó: movilizaciones, dos decretos de vivienda, rechazo a los mismos por el PP, Vox y Junts, y convocatoria de elecciones para el 29 de noviembre.

El PP sigue primero con un 31,9%, tras subir 3 décimas desde la encuesta realizada a finales de septiembre, en plena conmoción por el desahucio de Maricarmen y antes de la aprobación de los decretos.

Pedro Sánchez, jefe del Gobierno de España. Foto: AFP

La encuesta da a los populares unos números que, completados por los de Vox, colocan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en La Moncloa, a pesar de que sigue 1,2 puntos por debajo de su resultado de julio de 2023. La encuesta le asigna al PP entre 123 y 140 bancas en el Congreso, cuando actualmente tiene 137.

En segundo lugar va el PSOE, que es el que más sube: del 27,4% al 28,1%, 7 décimas. Es su tercer mejor registro en 2026, por detrás de abril y mayo. Su abanico de escaños abarca de 105 a 117, cuando en julio de 2023 obtuvo 121. El partido de Sánchez se queda a 3,6 puntos de su resultado en las urnas.

Vox también sube, y más que el PP: 5 décimas, del 18,4% al 18,9%. Son 6 puntos y medio más que lo logrado en julio de 2023. Ya está a poco más de un punto de su anhelado 20%. El partido de Santiago Abascal cosecharía entre 63 y 74 escaños, cuando en las últimas generales obtuvo 33. Podrían doblar su representación.