Dos fuertes protestas por diferentes asuntos en un mismo día presionan al gobierno de Pedro Sánchez en España

Dos fuertes manifestaciones tuvieron lugar en Madrid ayer domingo, una en defensa de la educación pública y contra sus recortes, y otra en contra de los “desaucios” (desalojos) que afectan a muchos españoles y se han recrudecido últimamente.

Unas 10.000 mil personas, según la Delegación del Gobierno, se han manifestado ayer en defensa de la educación no universitaria pública y laica y contra los recortes, una protesta para calentar motores antes de la huelga indefinida convocada por los sindicatos y asambleas educativas para el 14 de octubre en Madrid.

Encabezada por una enorme pancarta con el lema «Defendemos la pública, defendemos el futuro», los manifestantes han recorrido el trayecto entre Atocha y la plaza de Cibeles vestidos con camisetas verdes que reclaman «educación pública de todos, para todos» y portando carteles contra los recortes y contra la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y reclamado menos horas lectivas y menores ratios de alumnos en las clases.

La protesta convocada por la plataformas Asamblea Menos Lectivas, juntos a los principales sindicatos y organizaciones del sector, es la antesala de una huelga indefinida para reclamar mejoras salariales y laborales para los profesores, una reducción de las horas lectivas y de las ratios en las aulas y más recursos para acabar con la segregación y atender a la diversidad. Como reza el manifiesto de la protesta, profesores y familias llevan «demasiado tiempo soportando políticas que deterioran la educación pública madrileña» y empeoran sus condiciones de trabajo.

«Estamos aquí porque somos una comunidad educativa unida y organizada, dispuesta a defender la Educación Pública madrileña y queremos decir alto y claro que vamos a defender con firmeza nuestra tabla reivindicativa y a pelear por cada una de nuestras demandas», añade.

Antes de que comenzara la marcha, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado que las protestas, huelgas y acampadas son “el camino para conseguir todo lo que hay que conseguir” y por eso ha subrayado que su partido va a estar participando, alentando y movilizándose en apoyo de los cambios sociales necesarios.

Acampan

En otra manifestación, cientos de personas ocuparon ayer la céntrica Puerta del Sol de Madrid en el segundo día de protesta contra la crisis de la vivienda en España, un movimiento atizado tras el desahucio (desalojo) de una octogenaria y que busca presionar al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las imágenes de Maricarmen Abascal, de 87 años, desalojada en camilla de su apartamento madrileño el miércoles después de que la policía forzara la puerta, provocaron una conmoción en el país y volvieron a situar la crisis de la vivienda en España en el centro del debate, a un año de las elecciones generales.

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, afirmó que el Ejecutivo “está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda”.

“Pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional”, instó Sánchez durante un mitin del Partido Socialista para las próximas elecciones municipales y regionales, también previstas en 2027.

La mayoría de los manifestantes que instalaron las carpas pasaron la noche allí después de una protesta que reunió a miles de personas en las calles de Madrid el sábado.

“Nos quedamos lo que haga falta”, afirmó Alberto Macías, portavoz del movimiento por la vivienda en el barrio madrileño de Carabanchel.

Para Macías, un monitor de tenis de 24 años, el caso de Maricarmen, obligada a abandonar el apartamento de Madrid en el que vivía desde hacía 70 años, fue “la gota que ha colmado el vaso”. “Nos están expulsando a toda la clase trabajadora de nuestros barrios”, afirmó. “Todos somos Maricarmen”, “Ni una Maricarmen más” se veía en las carpas en la enorme plaza, justo frente a la sede de la Comunidad de Madrid, el gobierno regional.

“Vamos a darle a esto [al campamento] una vida para seguir identificando los contratos indefinidos y que la vivienda deje de ser un bien de mercado para que pase a ser un bien de primera necesidad”, dijo uno de los organizadores con un megáfono a los acampados.

El premiado director de cine español Pedro Almodóvar visitó ayer el campamento y afirmó a la cadena TVE que “es absolutamente insufrible que la sociedad española tenga este problema un día más”.

El Gobierno de Sánchez busca impulsar una legislación para la renovación automática de los contratos de alquiler y un refuerzo de las restricciones a los desahucios.

Sin embargo, el Ejecutivo no tiene mayoría en el Parlamento y una legislación similar impulsada este año no reunió el apoyo necesario.