¿Cómo va mi trámite de extranjería para la nacionalidad española? Así se consulta el estado del expediente

Después de que el gobierno de España aprobara la regularización masiva de inmigrantes el pasado mes de abril, miles de personas en situación irregular han iniciado el proceso de solicitud de residencia española. Debido a esto, ha incrementado drásticamente una pregunta concreta por parte de los solicitantes: ¿cómo va mi trámite de extranjería?

La reciente medida del gobierno español podría beneficiar a unas 850.000 personas, según La Nación (GDA), lo que explicaría el gran interés que se ha despertado por el estado de expediente en las solicitudes de extranjería.

Cómo averiguar el estado del trámite de extranjería

El Estado dispone de varias vías para obtener información sobre el estado de tramitación de los expedientes de extranjería.

Según el gobierno español se puede obtener información del estado de tramitación de un expediente a través de mensajes SMS siguiendo estos pasos:

Para realizar la consulta con número de identificación de extranjero (NIE):



Como cuerpo del mensaje, se debe escribir la palabra "NIE" y después su número de identificación de extranjero (entre ambos, deberá dejar un espacio en blanco). Ejemplo: NIE X00000111L.

Enviar el mensaje al número 651 714 610

Para realizar la consulta con número de expediente:



Como cuerpo del mensaje, se debe escribir la palabra " EXPE " y después el número de expediente (entre ambos, deberá dejar un espacio en blanco). Ejemplo: EXPE 280020101234567.

" y después el número de expediente (entre ambos, deberá dejar un espacio en blanco). Ejemplo: EXPE 280020101234567. Enviar el mensaje al número 651 714 610

Una persona entra a la sede de la oficina de extranjería en España. Foto: EFE

También se puede realizar la consulta por teléfono llamando al número 902 02 22 22 sin costo adicional.

Otra opción es hacer la consulta en línea. Se puede hacer la consulta a través de este enlace. Para realizar este procedimiento es necesario contar con un navegador de Internet Microsoft Internet Explorer 7 o superior, Mozilla Firefox 3. Se puede acceder a la consulta a través del método de autenticación "CL@VE" o ingresar llenando un formulario para verificar la identidad y localizar el expediente.

Quiénes pueden obtener la residencia de España bajo la nueva ley

Los extranjeros que pueden beneficiarse de la residencia de España, según La Nación, son aquellas personas que:



Tienen más de cinco meses viviendo en España al 31 de diciembre de 2025

al 31 de diciembre de 2025 Puedan acreditar una de estas tres condiciones: vinculación laboral , tener un familiar residente o estar en una situación de vulnerabilidad social

, o Presenten un certificado de antecedentes penales que compruebe que la persona no haya cometido delitos en los últimos cinco años en su país de origen

El plazo para realizar solicitudes de residencia se extiende hasta el 30 de junio de 2026.