Escándalo en Perú: alcalde dispara una pistola eléctrica contra su asesor y abren investigación

En las últimas horas comenzó a circular en redes sociales un video en el que se ve a Carlos Bruce, alcalde peruano del distrito de Surco, disparar una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio. En la filmación se ve como el hombre cae al suelo tras sentir la descarga.

Al asesor que recibe el disparo se lo ve prepararse para el momento al tensar los brazos mientras un hombre trata de sostenerlo para que no se golpee al caer, lo que le causa risa al alcalde. Ahora, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral de Perú, también conocida como Sunafil, anunció que inspeccionará al jerarca.

Tras la difusión del video Bruce aseguró que "las imágenes difundidas corresponden a un extracto editado y fuera de contexto de una dinámica realizada en un ambiente privado y de confianza".

⚠️ Polémica en Perú: el alcalde de Santiago de Surco, Carlos Bruce, fue captado en video disparando una pistola eléctrica tipo Taser contra uno de sus asesores dentro de una oficina.



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😳La escena, difundida en redes sociales, muestra al funcionario… pic.twitter.com/SGtwybjIXt — NoticiasInternacionales (@ECInformativo) May 21, 2026

"Mientras se observaban los dispositivos, se realizaron simulaciones que no fueron reales y cuya participación de los presentes fue completamente voluntaria. En ningún momento existió una situación de riesgo real ni consecuencias mayores", aseguró Bruce.

Además aseguró que, "con todo gusto, y para desvirtuar a los defensores de los delincuentes, que indican que estas armas no deben ser usadas porque pueden matarlos, recibiría mil disparos eléctricos para probar que nuestros serenos deben estar protegidos con estas armas no letales".

La semana pasada, Surco se convirtió en el primer distrito de Perú en dotar a su cuerpo de serenazgo con este tipo de armas, al recibir 150 unidades modelo Taser 10, junto con cámaras corporales.

Las pistolas eléctricas son armas de energía conducida no letales, diseñadas para incapacitar temporalmente a una persona mediante la aplicación de descargas eléctricas controladas.

El dispositivo tiene un alcance de hasta catorce metros y permite realizar diez disparos sin necesidad de recarga inmediata. Además, tiene un sistema de puntería láser verde visible.

Con información de Agencia EFE