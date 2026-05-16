Policía y ejército de Bolivia se enfrentan contra manifestantes que protestan contra el gobierno

La policía y el ejército de Bolivia se enfrentan este sábado con manifestantes que bloquean desde hace más de dos semanas las carreteras de acceso a La Paz en protesta contra el gobierno, con un saldo preliminar de 57 detenidos según la Defensoría del Pueblo.

Los efectivos del orden intentan dispersar con gases lacrimógenos a los manifestantes, que han cerrado casi todos los accesos a la ciudad e impiden el paso de cargamentos de alimentos e insumos médicos.

Desde inicios de mayo, obreros, campesinos, maestros de escuela, indígenas y transportistas exigen aumentos salariales, estabilización de la economía, la no privatización de empresas e incluso la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El operativo, que despliega a unos 3.500 uniformados según medios locales, comenzó este sábado a las 02H00 en La Paz, en la vecina El Alto y en la carretera La Paz-Oruro (sur), donde el ejército informó que liberó un sentido de la vía.

"El monitoreo de derechos humanos de la Defensoría del Pueblo reporta un total de 57 personas entre aprehendidas, detenidas y arrestadas", señaló la institución en un balance de mitad de jornada.

El vocero de la oficina presidencial, José Luis Gálvez, dijo en conferencia de prensa que el operativo es "un esfuerzo específico (...) para establecer un corredor humanitario ante una serie de bloqueos que impedían transitar" para abastecer a La Paz con alimentos, oxígeno para los hospitales y medicamentos.

Según el gobierno, tres personas murieron en los últimos días debido a que no pudieron ser trasladadas a hospitales por las tomas de vías.

Durante el operativo "se ha logrado (...) habilitar varios puntos que estaban bloqueados" y "otros han sido retomados" por los manifestantes, dijo Gálvez.

Víctor Valderrama, jefe de las Fuerzas Armadas, aseguró a la prensa que durante el operativo no se han usado armas letales.

- Ciudad cercada -

Con casi todos las rutas de acceso cerradas, en los mercados de La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo, los precios de varios alimentos perecederos dispararon.

La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reporta este sábado al menos 22 puntos de bloqueo en las vías del país, la mayoría en el departamento de La Paz.

El gobierno ha desplegado un "puente aéreo" desde el domingo 10 para sortear los bloqueos y llevar carnes y vegetales a la ciudad.

Argentina apoyará este esfuerzo, común en Bolivia para capear este tipo de medidas presión, con dos aviones militares Hércules, informó el gobierno.

En una declaración conjunta emitida este viernes, los gobiernos de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Panamá y Honduras manifestaron su preocupación por la "situación humanitaria" del país. bo

"Rechazamos toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático" y "exhortamos a todos los actores políticos y sociales a canalizar sus diferencias privilegiando el diálogo, el respeto a las instituciones y la preservación de la paz social", dijeron en un comunicado.

En medio de la convulsión, el gobierno de Paz se reúne este sábado con la Central Obrera Boliviana (COB), el sindicato más grande del país, para negociar una salida a la crisis y "pacificar el país".

El jueves este sindicato había anunciado que sus reclamos no habían sido atendidos y que exigían la dimisión del mandatario.

AFP

