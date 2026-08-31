Elevan a más de 900 los muertos por las inundaciones en Nepal: despliegan operativo de búsqueda internacional

La devastadora riada ocurrida el pasado miércoles en Nepal, cerca de la frontera con China, dejó al menos 939 muertos, indicó este lunes la autoridad nepalí encargada de la gestión de emergencias, que revisó a la baja el balance de desaparecidos, situándolo en 3.925.

Por su parte, los medios estatales chinos confirmaron la muerte de 16 personas en la región autónoma de Tíbet y 546 desaparecidos tras la catástrofe, lo que eleva el balance total a 955 muertos y 4.471 desaparecidos.

En tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores nepalí informó que al menos 590 ciudadanos extranjeros de 39 países continúan desaparecidos. "Se ha establecido una sala de control de emergencia en el Ministerio para coordinar las acciones con los organismos pertinentes y con las familias de las personas desaparecidas", declaró en una rueda de prensa el portavoz de la Cancillería nepalí, Lok Bahadur Chhetri Poudel.

Una vista aérea muestra un torrente de agua turbia que fluye por el río Trishuli tras las inundaciones repentinas, cerca de la frontera entre Nepal y China, en la aldea de Syabrubesi, en el distrito de Rasuwa, Nepal. Foto: Prabin Ranabaht/AFP.

Países envían forenses y cámaras frigoríficas

Ante el desbordamiento de las morgues, 18 forenses indios especializados en análisis de ADN han viajado a Nepal para ayudar en la identificación de las víctimas, indicó Poudel, y añadió que el país himalayo está coordinando el despliegue de un equipo de expertos de Singapur.

Además, Nepal ha solicitado a Estados Unidos el suministro de cámaras frigoríficas para la conservación de cadáveres; y a China y Singapur, kits de pruebas de ADN, drones de alta capacidad y otros artículos esenciales no alimentarios.

Nepal ha recibido suministros críticos para la búsqueda, el rescate y la asistencia humanitaria procedentes de la India, China, Japón, Estados Unidos, los Emiratos Árabes Unidos y Corea del Sur, entre otros países.

Personal de seguridad transporta restos humanos de víctimas no identificadas de las inundaciones en una fosa común en Devghat, en el distrito de Chitwan, Nepal. Foto: Prakash Mathema/AFP.

Entre los suministros se incluyen estructuras para la construcción de puentes, generadores, equipos solares, materiales de ayuda de emergencia, tiendas de campaña, mantas, sacos de dormir, paquetes de alimentos y medicamentos.

Poudel afirmó que se están gestionando suministros adicionales procedentes de Birmania (Myanmar), Catar, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Bangladesh y Pakistán, así como de organizaciones de las Naciones Unidas.

Concluye la búsqueda en túnel de una central sin encontrar desaparecidos

Un equipo de rescatistas del Ejército de Nepal concluyó este lunes la misión de búsqueda en un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Rasuwagadhi, donde se sospechaba había decenas de trabajadores atrapados desde la riada ocurrida la pasada semana, tras no encontrar ni cuerpos ni supervivientes.

Los rescatistas inspeccionaron el túnel hasta el final con ayuda de drones e ingenieros sin hallar rastros de víctimas, informó el medio local Kantipur citando a la Secretaría del Primer Ministro de Nepal.

Soldados nepalíes realizando una operación dentro de un túnel para rescatar a los trabajadores tras las inundaciones repentinas en el emplazamiento del proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi, en el distrito de Rasuwa. Foto: captura de video del primer ministro nepalí /AFP fotos

Se estima que hay 93 trabajadores desaparecidos en el proyecto hidroeléctrico, según informó la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal a medios locales este lunes.

En total, las autoridades nepalíes contabilizan 933 trabajadores atrapados o no localizados en diferentes complejos hidroeléctricos de la cuenca del Bhote Koshi y Trishuli, que superan la decena.

Especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en operaciones de búsqueda de los trabajadores, después de que el país solicitara asistencia internacional específica para intervenir en los túneles afectados.

La India ha desplegado un equipo de once especialistas y China otro formado por nueve, mientras que Corea del Sur también ha enviado personal especializado para colaborar en las labores de búsqueda, informó el ministro de Exteriores nepalí, Shisir Khanal.

Con información de AFP y EFE.