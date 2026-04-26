Elecciones en Cisjordania y parte de la Franja de Gaza, sin el grupo terrorista Hamás como opción

La participación en las elecciones locales celebradas ayer sábado en Cisjordania ocupada y en una localidad de la Franja de Gaza alcanzó el 53,4 %, en una jornada que se desarrolló sin incidentes graves aunque en un entorno de tensión. Si bien se temía que determinados grupos pudieran boicotear los comicios, finalmente solo se reportaron algunos incidentes en las gobernaciones de Toubas y de Nablus, según informó la organización prodemocracia Al Marsad, que desplegó más de 500 observadores para verificar su funcionamiento.

La participación publicada por la Comisión Electoral Central (CEC) palestina fue así igual a la registrada en la segunda fase de las últimas elecciones locales, celebrada en marzo de 2022, e inferior al 64,7 % de la primera fase de esos comicios, realizada en diciembre de 2021. A los comicios locales de 2021 y 2022 no se presentó el grupo terrorista palestino Hamás, en protesta por la cancelación de las elecciones parlamentarias palestinas que estaban previstas para mayo de 2021. A

yer sábado, Hamás tampoco iba en las listas electorales al no suscribir una condición impuesta a los candidatos: su compromiso con la solución de los dos Estados, uno palestino y otro israelí, reconociendo así al Estado de Israel.

El boicot de Hamás se extendió en 2021 a la Franja de Gaza, donde gobierna de facto desde 2007, pero ayer el grupo terrorista permitió a la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que gobierna Cisjordania, organizar unos comicios locales en la localidad gazatí de Deir al Balah.

Niños palestinos desplazados en el campo de refugiados de Bureij, en el centro de la Franja de Gaza. Foto: AFP

En 20 años los palestinos de Cisjordania solo han podido votar en las elecciones municipales, ya que las últimas presidenciales se celebraron en 2005 y las últimas legislativas en 2006.

En el caso de Gaza, los habitantes de Deir al Balah son los primeros en votar desde 2006, ya que Hamás no autorizó la celebración de elecciones locales en todo este tiempo, en medio de los enfrentamientos con Fatah -partido que lidera la ANP-, al que echó de la Franja en 2007.

La participación en de Deir al Balah (centro) alcanzó el 22,6 %, menos de la mitad de la media general registrada contando con Cisjordania.

El Comité Electoral anunciará hoy domingo los resultados de las elecciones. EFE