El PT de Brasil denuncia “campaña anticipada” y pide eliminar contenido electoral en redes sociales

Un diputado del Partido de los Trabajadores (PT) de Luiz Inácio Lula da Silva presentó ayer una denuncia ante Justicia Electoral después de que un exministro de Jair Bolsonaro entregara una pegatina de Flávio Bolsonaro que dice “2026”, en referencia a la candidatura del hijo del expresidente.

El exministro de Turismo, Gilson Machado, es acusado de realizar campaña electoral anticipada para Flávio Bolsonaro. El domingo, Machado publicó un video repartiendo pegatinas con el mensaje: “El Nordeste está con Flávio Bolsonaro 2026”. El video también incluía una imagen del candidato presidencial del Partido Liberal besando a su padre, Jair.

Luego de la repercusión de la publicación, el PT envió las imágenes a su departamento legal. Esta información fue publicada por CNN y confirmada por O Globo.

La demanda impuesta por el congresista brasileño Lindbergh Faria sacusa al exministro de participar en una campaña electoral prematura y solicita una orden judicial para la eliminación inmediata del contenido publicado en redes sociales.

Festeja el Partido de los Trabajadores el triunfo de Lula da Silva en las elecciones brasileñas Foto: AFP

Además, solicita la imposición de una multa por incumplimiento y exige que el caso se remita a la Fiscalía Electoral para que investigue un posible abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación.

La publicación se produjo en medio de una serie de cuestionamientos por parte de la oposición sobre el desfile de los Académicos de Niterói en el Carnaval de Río, en el que la escuela de samba le rindió homenaje a Lula el sábado pasado. Alegan que el presidente realizó una campaña prematura.

“Este es un movimiento espontáneo. No es ilegal. No se trata de campañas, cifras ni nada. No se está haciendo con dinero público como lo recibieron las escuelas de samba”, declaró Gilson. “Pronto tendremos varias campañas de pegatinas no solo en Pernambuco, sino en todo el Nordeste”, se defendió el exministro el martes. (Con información de OGlobo / GDA)