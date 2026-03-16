El presidente Kast anuncia un proyecto con medidas económicas y posibles indultos a militares

El nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, anunció el fin de semana un proyecto de ley que incluye varias medidas para combatir la delincuencia y dinamizar la economía, entre ellas la eliminación temporal del IVA para la compra de vivienda y la reducción del impuesto para las empresas del 27% al 23%. La iniciativa, denominada ‘Proyecto de ley de Reconstrucción Nacional’, será presentada en el Parlamento en los próximos días, donde hay casi equilibrio de fuerzas.

“Aquí vemos la destrucción por el fuego, pero en Chile se han destruido muchas más cosas. La economía, literalmente, se rompió y el crecimiento se estancó”, dijo el líder del Partido Republicano desde la región del Biobío, asolada en febrero pasado por varios megaincendios.

El proyecto también incluye la eliminación del impuesto a las ganancias de capital, un subsidio para la protección del empleo formal, medidas para la agilización de permisos ambientales y ajustes a la gratuidad de la educación universitaria. “Vamos a tener que tomar medidas que a veces son impopulares (...) Aquellos que quisieron refundar el país lamentablemente no supieron gestionarlo”, aseguró en referencia a su sucesor en el cargo, Gabriel Boric.

En materia de seguridad, la iniciativa contempla también el endurecimiento de penas al contrabando de cigarrillos y al transporte ilegal de migrantes. “Chile merece una reconstrucción”, añadió el exdiputado, que prometió un “Gobierno de emergencia” y basó su campaña presidencial en denunciar que el país “vive una crisis sin precedentes”, tanto en seguridad como en economía, pese a que las cifras no lo avalan. Los homicidios han bajado en los últimos años y Chile sigue siendo uno de los más seguros de la región, mientras que la economía se ha estabilizado tras los shocks provocados por el estallido social y la pandemia.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, saluda en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago. Foto: AFP

Indultos

Kast evalúa la posibilidad de indultar a los policías y militares condenados por cometer violaciones a los derechos humanos durante la represión de la ola de protestas de 2019, la más grave desde el fin de la dictadura, confirmó su Gobierno.

“Se está evaluando caso a caso, y el presidente dará a conocer, cuando se determine, cuáles serán los indultos”, aseguró en rueda de prensa la vocera del Gobierno, Mara Sedini, tras la primera reunión del nuevo gabinete.

El mandatario había dicho el viernes en el Canal 13 que “Chile vivió un momento de violencia extrema que terminó con algunas personas indemnizadas por daños físicos y otras personas presas porque cumplieron con su deber, mandatado por el Estado”. Chile vivió en octubre de 2019 la mayor ola de protestas desde el fin del régimen militar (1973-1990), que comenzó como un reclamo contra el alza en el precio del boleto de metro y se convirtió en un clamor transversal contra la desigualdad y en favor de mayores derechos sociales. EFE, AFP