El momento en que colapsó la parte delantera de un avión cuando estaba por salir en el aeropuerto de Frankfurt

El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y se inclinó sobre el morro cuando estaba por embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt el jueves, dejando a varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana.

El incidente ocurrió a las 12:45 horas, justo antes de que los pasajeros embarcaran en el avión, que debía volar a Los Ángeles.

El tren de aterrizaje delantero de un avión de Lufthansa colapsó en el Aeropuerto de Frankfurt, #Alemania, provocando heridas a varios miembros del personal, de acuerdo con reportes de prensa.



El tren de aterrizaje delantero del avión de pasajeros Boeing 787 colapsó… pic.twitter.com/JjMS4qGDFu — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) June 4, 2026

El tren de aterrizaje delantero "se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado", dijo a la AFP una portavoz de la aerolínea.

Personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo y varios resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló la aerolínea.

Otro portavoz de Lufthansa dijo a la AFP el jueves por la noche que los heridos sufrieron únicamente lesiones leves. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

El vuelo a Los Ángeles fue cancelado.

"En este momento, expertos se encuentran en el lugar e inspeccionan la aeronave", indicó Lufthansa el jueves.

Se espera que el avión sea trasladado ya el jueves por la noche a un hangar "donde se llevarán a cabo nuevas inspecciones antes de que la aeronave sea reparada", añadió la aerolínea.

Según el sitio web Aerotelegraph, el avión dañado tiene solo un año de antigüedad y fue entregado a Lufthansa en enero.

AFP