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El momento en que colapsó la parte delantera de un avión cuando estaba por salir en el aeropuerto de Frankfurt

Personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo y varios resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló la aerolínea Lufthansa. Los heridos presentaron lesiones leves.

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04/06/2026, 18:43
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El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó
El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó en Alemania.
X: @euronews.

El tren de aterrizaje de un Boeing 787-9 Dreamliner de Lufthansa colapsó y se inclinó sobre el morro cuando estaba por embarcar a los pasajeros en el aeropuerto de Frankfurt el jueves, dejando a varios empleados heridos, informó la aerolínea alemana.

El incidente ocurrió a las 12:45 horas, justo antes de que los pasajeros embarcaran en el avión, que debía volar a Los Ángeles.

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El tren de aterrizaje delantero "se retrajo de forma inesperada mientras el avión estaba estacionado", dijo a la AFP una portavoz de la aerolínea.

Personal de cabina y de tierra se encontraba a bordo y varios resultaron heridos y recibieron atención médica, señaló la aerolínea.

Otro portavoz de Lufthansa dijo a la AFP el jueves por la noche que los heridos sufrieron únicamente lesiones leves. Fueron trasladados al hospital para recibir tratamiento.

El vuelo a Los Ángeles fue cancelado.

"En este momento, expertos se encuentran en el lugar e inspeccionan la aeronave", indicó Lufthansa el jueves.

Se espera que el avión sea trasladado ya el jueves por la noche a un hangar "donde se llevarán a cabo nuevas inspecciones antes de que la aeronave sea reparada", añadió la aerolínea.

Según el sitio web Aerotelegraph, el avión dañado tiene solo un año de antigüedad y fue entregado a Lufthansa en enero.

AFP

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