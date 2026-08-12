El insólito motivo por el que modificaron una obra eléctrica en Gales tras el reclamo de fans de Harry Potter

Seguidores de la saga Harry Potter lograron que se reubique un nuevo cable de alta tensión —una inversión multimillonaria— que conecta el Reino Unido con Irlanda, tras alegar que profanaría la “tumba” de Dobby, un elfo ficticio que es parte del universo mágico creado por la escritora J. K. Rowling.

Según explican medios británicos como The Guardian y la BBC, el interconector Greenlink está valorado en 430 millones de libras esterlinas (alrededor de US$ 581 millones), en un proyecto que unirá la red eléctrica nacional con Irlanda. La planificación contemplaba que pasara inicialmente por el sector donde está la tumba imaginaria, declaró el director del proyecto, Simon Ludlam, en el podcast Energy Revolution.

En la película Harry Potter y las reliquias de la muerte. Parte 1, el personaje es enterrado en la playa de Freshwater West, en Pembrokeshire, Gales. Desde entonces, los fans acuden a dejar piedras en el lugar, junto a la inscripción “Aquí yace Dobby”, aunque el propietario del terreno, el National Trust, solicitó que no lo hagan porque la playa es ecológicamente sensible.

Fue por una entrevista concedida por Ludlam a la BBC cuando los fanáticos se enteraron del trazado inicial de la instalación, que se extiende a lo largo de 200 kilómetros. Ludlam explicó que el cable que iba al condado de Wexford pasaría por debajo de la tierra en Freshwater West. “Hicimos la grabación, terminamos, volví a Londres y la emitieron un par de semanas después. Y recibimos cientos de llamadas, quiero decir, cientos de llamadas”, dijo el directivo.

Cuando comenzaron las llamadas, explicó, él no tenía idea de quién era Dobby, por lo que estaba confundido. Entonces, un compañero le dijo: “Por lo visto, vamos a pasar directamente por la tumba de Dobby”. Él respondió: “Dobby, ¿quién es Dobby? Es un personaje ficticio en un libro ficticio, todo es ficticio, ¿de qué estás hablando?“. Pero su colega fue tajante: ”No, es muy, muy serio".

Tras la presión, la empresa decidió contratar a planificadores para que encontraran una nueva ruta que esquivara la tumba del personaje. “Mucha gente se alegró mucho. El proyecto sigue adelante y Dobby está contento”, celebró Ludlam, y agregó: “Nos acercamos bastante a unos restos auténticos de la Edad de Bronce, pero evitamos la tumba de Dobby”.

El País de Madrid