El golpe de EE.UU. al círculo íntimo de Ortega: sanciones a sus hijos y a la red de "empresas fachada" del oro
El Departamento de Estado acusa a régimen de Murillo-Ortega de organizar una "compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas y blanquear activos".
Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijos de la pareja de dictadores nicaragüenses, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.
Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.
Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), informó el Departamento del Tesoro.
“La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense”, acusa el Departamento de Estado.
“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, añade.
Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021. Ahora también sanciona entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.
Las sanciones implican que todos esos funcionarios y empresas no pueden realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial en Estados Unidos, ni tener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.
El Departamento del Tesoro acusa en particular a empresas nicaragüenses de haber participado en la expropiación de negocios con capital extranjero del sector el año pasado. En consecuencia, la OFAC decretó también sanciones contra Zhong Fu Development y Santa Rita Mining Company.
También se aplican contra la gran empresa del sector, Exportadora de Metales (EMSA), así como Grupo Minero Xiloa, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze y Brother Metal. AFP
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