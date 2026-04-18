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El golpe de EE.UU. al círculo íntimo de Ortega: sanciones a sus hijos y a la red de "empresas fachada" del oro

El Departamento de Estado acusa a régimen de Murillo-Ortega de organizar una "compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas y blanquear activos".

El País
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18/04/2026, 03:20
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, saludan a sus seguidores
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, saludan a sus seguidores
Foto: AFP

Estados Unidos anunció sanciones contra dos hijos de la pareja de dictadores nicaragüenses, así como contra cinco responsables y siete empresas vinculadas al negocio de la extracción y comercialización del oro.

Maurice Ortega Murillo es Delegado Presidencial de Nicaragua para el Deporte, y Daniel Edmundo Ortega Murillo controla la comunicación gubernamental, al frente del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Ambos son sancionados por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), informó el Departamento del Tesoro.

“La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense”, acusa el Departamento de Estado.

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Foto: AFP

“Desde 2020, ha reestructurado el sector minero en una compleja red de empresas fachada y testaferros diseñada para generar divisas, blanquear activos sancionados y reforzar el control político en beneficio propio”, añade.

Estados Unidos ya sancionó al ministro de Energía y Minas nicaragüense, Salvador Mansell, en 2021. Ahora también sanciona entre otros al viceministro, Santiago Hernán, así como a abogados y representantes legales de empresas del sector.

Las sanciones implican que todos esos funcionarios y empresas no pueden realizar ningún tipo de transacción financiera o comercial en Estados Unidos, ni tener cuentas bancarias o acceder a servicios financieros de ese país.

El Departamento del Tesoro acusa en particular a empresas nicaragüenses de haber participado en la expropiación de negocios con capital extranjero del sector el año pasado. En consecuencia, la OFAC decretó también sanciones contra Zhong Fu Development y Santa Rita Mining Company.

También se aplican contra la gran empresa del sector, Exportadora de Metales (EMSA), así como Grupo Minero Xiloa, Thomas Metal, Nicaragua Xinxin Linze y Brother Metal. AFP

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