El gesto de distensión de la presidenta Sheinbaum con Felipe VI de España y la respuesta de la Casa del Rey

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó al rey Felipe VI a asistir al mundial de fútbol que se celebrará entre el 11 de junio al 19 de julio. En una carta dirigida al rey de España, Sheinbaum expresa que este evento deportivo “constituye una coyuntura propicia para evocar la profundidad y el carácter singular de los vínculos entre México y España, forjados por una hermandad histórica y sustentados en el legado compartido de la lengua, la cultura y la memoria colectiva que está repleta de grandes muestras de solidaridad, empatía y una visión humanista entre nuestros pueblos”.

La Casa del Rey ha recibido “con agrado” esta invitación personal al monarca en el marco de la “relación fraternal” de amistad entre los dos países, indicó Zarzuela. La carta de Sheinbaum tiene fecha del 3 de febrero y fue recibida el pasado 24 de febrero en el Palacio de la Zarzuela.

Es, por tanto, anterior a las declaraciones que realizó el pasado lunes Felipe VI reconociendo que en la conquista de América hubo “mucho abuso” y que la presidenta mexicana valoró como un “gesto de acercamiento” del rey, aunque añadió que “hay que seguir trabajando” en el proceso de reconocimiento histórico.

Fue durante una visita no oficial a la exposición “La mujer en el México indígena” en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid junto al embajador de México, Quirino Ordaz Coppel, cuando Felipe VI dijo que hubo “mucho abuso” en la conquista de América y que cuando se estudian y se conocen algunos hechos con el criterio y los valores de hoy en día, “obviamente no pueden hacernos sentir orgullosos”.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llega a su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional. Foto: AFP

No obstante, sostuvo, hay que conocer estos hechos “en su justo contexto, no con excesivo presentismo moral” para así “sacar lecciones, porque también ha habido luchas, digamos, controversias morales y éticas en cuanto a cómo se ejerce el poder desde el primer día”. Y recordó como los propios Reyes Católicos, la reina Isabel, con sus directrices, y las Leyes de Indias tuvieron “un afán de protección que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende”.

Las declaraciones del rey de España fueron valoradas al día siguiente como un gesto de acercamiento por la presidenta mexicana que, además, no descartó acudir a la Cumbre Iberoamericana de 2026, que se celebrará en Madrid en noviembre, una cita a la que México no ha asistido a nivel presidencial desde 2018.

Ya el pasado enero Sheinbaum consideró un “símbolo” la presencia de los reyes de España en el pabellón mexicano en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), lo que a su juicio evidenciaba que “están con los pueblos originarios”.

México había solicitado en 2019 al rey de España que pidiera perdón por los abusos en la conquista. EFE